Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine TÜBİTAK’tan ödül
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ, TÜBİTAK 2242 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJE YARIŞMALARI’NDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLEREK FİNALİST OLMAYA HAK KAZANDI.
Akdeniz Üniversitesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları’nda birincilik ödülüne layık görülerek finalist olmaya hak kazandı.
TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları bölge değerlendirme sonuçları açıklandı. Ankara, Erzurum, İstanbul ve Konya olmak üzere dört bölge merkezinde düzenlenen yarışmada toplam 400 proje 175 jüri üyesi tarafından değerlendirildi. Yapılan bölge değerlendirmeleri sonucunda her bölgede 30 birincilik (finalist) ve her alanda bir ikincilik ile bir üçüncülük ödülü sahibini buldu.
Akdeniz Üniversitesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Konya’da yapılan TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmasında iki farklı alanda birincilik elde etti. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Helhel’in danışmanlığında Melikhan Eren “Binalarda Kolon İçi Korozyon Tespit RADAR Sistemi Tasarımı” başlıklı projesi ile “Makine İmalatı” dalında; Öğretim Görevlisi Dr. Yalçın Akbayrak’ın danışmanlığında Recep Tayyip Çam “Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Geliştirme Modülü” başlıklı projesi ile “Akıllı Şehirler ve Ulaşım” alanında bölge birincisi oldu.
Final değerlendirmeleri 9-10 Eylül 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak yapılıp ödül alan projeler TEKNOFEST kapsamında sergiye davet edilecek.
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