Akdeniz Üniversitesi NAFSA’ya katıldı

Akdeniz Üniversitesi, dünyanın en geniş yükseköğretim zirvesi olan NAFSA Uluslararası Eğitim Konferansı ve Fuarı’na katıldı. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi’ne yönelik ilginin gurur verici olduğunu söyledi.

Uluslararası Eğitimciler Derneği’nin (NAFSA) düzenlediği dünyanın en geniş yükseköğretim zirvesi olan NAFSA Uluslararası Eğitim Konferansı ve Fuarı, Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington’da 75’inci kez kapılarını açtı. Dünya çapında 160’tan fazla ülkede 3 bin 500’den fazla kurumda 10 binden fazla üyeye sahip olan NAFSA’nın düzenlediği eğitim zirvesinde, dünyanın farklı ülkelerinden gelen uzmanlar ve akademisyenler yükseköğretimdeki yenilikleri, yeni uygulamaları ve stratejileri tartıştı.

Türkiye’den 16 üniversite katıldı

‘Kapsayıcı Bir Geleceğe İlham Vermek’ konsepti ile gerçekleşen NAFSA 2023 fuarı dört gün sürdü. NAFSA 2023 Fuarı, yoğun bir programın ardından 2 Haziran Cuma günü sona erdi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Eğitim Ekonomisi İş Konseyince Türk Hava Yolları desteğiyle “Study in Türkiye” (Türkiye’de Okumak) pavilyonunun kurulduğu fuara, Türkiye’den 16 üniversite 40’dan fazla temsilci katıldı.

İlk beş ülke arasına girme hedefi

Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek fuara katılım gösteren Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Washington DC’de 75. kez kapılarını açan dünyanın en büyük uluslararası eğitim zirvesi Uluslararası Eğitimciler Derneği (NAFSA) Fuarı’nda Akdeniz Üniversitesi olarak yer aldık. Uluslararası öğrenci hareketliliğinde ilk beş ülke arasına girme hedefimizde, üniversitemize büyük görev düşüyor. Türkiye’nin turizm başkenti şehrimize yakışan başarılara ulaşacağımıza inancım tam” diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi’nce yoğun ilgi

Fuarda, Türkiye pavilyonuna ve özellikle de Akdeniz Üniversitesi’ne yönelik ilginin yoğun olduğunu anlatan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Şehrimizi uluslararası eğitim alanında bir marka yapmak istiyoruz. Uluslararası öğrenci sayısını ve niteliğini artırmayı hedefliyoruz. Fuarda ve yaptığımız ikili görüşmelerimizde ülkemize, şehrimize ve üniversitemize gösterilen ilgi ve alaka bu hedefi gerçekleştirmek için umut veriyor. Bu konuyu çok önemsiyorum, çünkü eğitimini Türkiye’de tamamlamış her mezunumuz, ülkemizin fahri temsilcileri olarak ülkelerine dönüyor” açıklamasında bulundu.

Türkiye ve ABD arasındaki eğitim resepsiyonuna katılım

Rektör Özkan, Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçiliği ev sahipliğinde, Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Bakanlığı iş birliğinde gerçekleşen Türk-Amerikan Üniversiteleri İş Birliği Programı ve Resepsiyonu’na katıldı. Resepsiyona Büyükelçi Murat Mercan ve ABD Dışişleri Bakanlığı Eğitim ve Kültür İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Scott Weinhold, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, DEİK/EEİK Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz ve iki ülke eğitim temsilcilerinin katılımıyla Türk ve Amerikan yükseköğretim sistemleri tanıtıldı.