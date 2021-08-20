Akdeniz Üniversitesi kurumsal akreditasyon onayı alan ilk üniversitelerden oldu

Akdeniz Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından Türkiye’de yükseköğretim alanında ilk kez uygulanan ve sadece 11 üniversitenin kabul edildiği "Kurumsal Akreditasyon Programı" kapsamında kurumsal akreditasyon almaya hak kazandı.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Türkiye’de yükseköğretim alanında ilk kez uygulanan "Kurumsal Akreditasyon Programı" kapsamında bugüne kadar Akdeniz Üniversitesi’nin de aralarında bulunduğu 9 üniversitenin kurumsal akreditasyon kararı onaylandı. 2020 yılında ilk kez uygulanmaya başlayan Kurumsal Akreditasyon Programı’na 60’a yakın üniversite başvurmuş, Akdeniz Üniversitesi ile birlikte 11 üniversite değerlendirme kapsamına alınmıştı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan başkanlığında ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan koordinesinde yürütülen akreditasyon çalışmaları kapsamında Akdeniz Üniversitesi Kalite Komisyonu, Kurumsal Gelişim ve Kalite Koordinatörlüğü, akademik ve idari birimleri ile geçirilen yoğun çalışma döneminin ardından YÖKAK tarafından yürütülen değerlendirme ile Akdeniz Üniversitesi Kurumsal Akreditasyon onayı almaya hak kazandı. Üniversitelerin kalite güvencesi sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve idari süreçlerde değerlendirilmesini sağlayan Kurumsal Akreditasyon Programı ile Türkiye’deki üniversitelerin ulusal düzeydeki katkılarının ve dünyadaki görünürlüklerinin artırılması amaçlanıyor.

"Kalite alanında bir ilk daha"

Konuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi’nin Türk Yükseköğretim alanında yaşanılan değişimleri, kurumsal gelişim süreçlerini, bugüne kadar yakından takip ettiğini Türkiye’deki pek çok programa katılan ilk üniversiteler arasında yer aldığını ifade etti. Rektör Özkan, "Üniversitemiz Avrupa Üniversiteler Birliği ’Kurumsal Değerlendirme Programı’, Yükseköğretim Kalite Kurulu ’Kurumsal Dış Değerlendirme Programı’, ’Eğitim-Öğretim Program Akreditasyonları’, ’Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmeleri’ gibi akreditasyonların alınmasında ülkemizdeki ilk üniversiteler arasında yer almaktadır. Bu kapsamda Yükseköğretim Kalite Kurulunun 2020 yılında anons ettiği ’Kurumsal Akreditasyon Programına’ kabul alan 11 üniversiteden biri olarak da Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Murat Turhan koordinesinde tüm birimlerimizle yoğun bir emek ve çalışma sonucunda bu akredite onayını aldık. Elbette bu bir ekip çalışması, bu süreçte emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Çalışmayı sürdüreceğiz"

Akdeniz Üniversitesi’nin YÖKAK tarafından kurumsal akreditasyon almaya hak kazanmasından büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, "YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas hocamız ile bir araya gelerek gelecek projeleri konuştuk. Kalite süreci daima gelişimi ve en iyiyi hedefleyen bir süreç. Bu bakımdan eğitimde kaliteyi artırmak ve uluslararası akreditasyonlar için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.