Akdeniz Üniversitesi Katlı Otopark Projesi hızla ilerliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yerleşkesinde başlattığı bin 797 araçlık Katlı Otopark Projesi inşaatının yüzde 80’i tamamlandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan arasında imzalanan işbirliği protokolüyle yapımına başlanan Akdeniz Üniversitesi Katlı Otopark Projesi hızla devam ediyor. Mart ayında temeli atılan katlı otopark inşaatında hummalı çalışma sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Serkan Temuçin de çalışmaları yerinde inceledi. Temuçin, “Katlı otopark inşaatı tamamlandığı zaman Akdeniz Üniversitesi’nin otopark sorunu çözülecektir. 13 bin metrekare alana oturan projemiz 4 katlı bir otopark. Toplam 54 bin metrekare bir inşaat alanı var. Projemizin kaba inşaatı yılsonuna kadar tamamlanacak. Kaba inşaat tamamlandıktan sonra projenin diğer mimari uygulama, mekanik ve elektrik grubu imalatları ve çevre düzenlemesi Akdeniz Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek” dedi.

Yüzde 80’i tamamlandı

Katlı otopark inşaatının yüzde 80’inin tamamlandığını aktaran Fen İşleri Daire Başkanı Temuçin, “Projemiz ihale sürecine uygun olarak gününde tamamlanacak. 45 milyon TL’ye ihale edilmiş katlı otopark projemizin TÜİK endekslerine göre hesaplanan fiyat farkı oranları ve KDV dahil olarak yaklaşık 120 milyon TL gibi bir maliyeti olacaktır. Akdeniz Üniversitesi Katlı Otopark Projesi aynı zamanda acil afet toplanma alanı olarak da kullanılarak, kentin önemli bir ihtiyacını karşılayacak” diye konuştu.