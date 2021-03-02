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Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden çevrim içi sektör söyleşileri

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi meslekte önde gelenleri ‘Çevrim İçi Söyleşiler’ ile öğrencileriyle buluşturmaya başladı. Öğretim Görevlisi Ayşen Yalman’ın moderatörlüğünde her hafta farklı katılımcılar ile gerçekleştirilmesi planlanan ‘Çevrim İçi Söyleşiler’ programının ilk konuğu TRT Haber Spikeri Ahmet Görmez oldu.

ANTALYA 02.03.2021, 15:46
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Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden çevrim içi sektör söyleşileri

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi meslekte önde gelenleri ‘Çevrim İçi Söyleşiler’ ile öğrencileriyle buluşturmaya başladı. Öğretim Görevlisi Ayşen Yalman’ın moderatörlüğünde her hafta farklı katılımcılar ile gerçekleştirilmesi planlanan ‘Çevrim İçi Söyleşiler’ programının ilk konuğu TRT Haber Spikeri Ahmet Görmez oldu.

Konuşmasına kriz yayınlarının haberciler için zorluklarını örneklerle anlatarak başlayan Görmez, “Kriz haberciliği kameraman ve spikerin birlikte çalışarak krize tanıklık ettiği ortamlar. Kriz bölgesinde yaşananları aktarırken yayına devam etmek zorundasınız. İnsanı zorlayan durumlarda dahi yayında olduğunuz için kendinizi bırakmamanız gerekiyor” dedi.

“Yabancı dil gerçekten çok önemli”

Spiker olmak isteyenlere önerilerde de bulunan Görmez, “Ben spiker olmak için muhabirlikten başladım. Şu an mesleğimde 21. senem. Önce muhabirlik ardından masa başına ve sonrasında spikerliğe geçme fırsatı buldum. Muhabirlikten gelme geçmişimin faydasını çok fazla görüyorum. Siz genç öğrenci kardeşlerime haber konusunda kendinizi geliştirmenizi öneriyorum. Diplomatik muhabirliği de yaptım ve yabancı dil gerçekten çok önemli. İlk olarak İngilizce sonrasında mümkünse ikinci bir dil öğrenmelerinde çok büyük fayda var” diye konuştu.

Savaş muhabirliğinin günümüzde çok fazla merak edilen bir meslek olduğunu hatırlatan Yalman’a yaşadığı deneyimlerden örnek vererek aktaran Görmez, savaş muhabirliğinin son derece stresli, ilginç ve unutulmayacak anılar biriktirilen bir meslek olduğunu söyledi.

“İletişim Fakültesinden mezun olan herkes gazeteci olamaz”

Türkiye’deki üniversitelerin iletişim fakültelerinde verilen eğitime değinen Görmez, “Türkiye’de iletişim fakültesi çok sayıda var ancak maalesef istihdam konusunda sorunlar yaşıyoruz. Özellikle TRT haricinde konuşmam gerekirse İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde dahil gazetelerde bir veya iki kişi istihdam edilebiliyor. Arkadaşlarımıza verebileceğim en büyük tavsiye kendilerine hedef edinmeleri olacaktır. Nereye gideceğinizi bilmeden yola çıkarsanız gideceğiniz yere ulaşmanız daha zordur. Ne iş yaparsanız yapın bir hedef belirleyin ve o hedef için çalışın, hangi haberleri seviyorsanız o birimde kendinizi geliştirin” şeklinde konuştu.

“Bir ayağınız yurtdışında olsun”

Yurtdışı programlarını takip etmenin avantajlarına da değinen Görmez, “Ben yurt dışını takip etmenin gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ayağınızın yurtdışında olmasının en büyük avantajı sizlerin ülkenizi yurtdışında doğru şekilde tanıtmak ve yurtdışındaki gerçekleri doğru şekilde ülkenize taşımak olacaktır dil öğrenmenizi bu yüzden de tavsiye ediyorum bu gibi kazanımlar kendinizi farklılaştırmanızı sağlar” ifadelerini kullandı.

Söyleşi için Akdeniz Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Ayşen Yalman’a teşekkürlerini ileten Görmez, “Arkadaşlar son olarak bağlantılarınızı geniş tutun ve bu sektörde inatçı olun, yapacağınız işi tamamlamakta ısrarcı olun. Ben TRT’ye stajyer olarak veda ederken kapıda durup dönüp bir binaya bakmıştım ve içimden kendime “bir gün acaba burada çalışabilecek miyim?’ diye sorarak ayrıldım ve şu anda TRT’de spiker olarak çalışıyorum. Ne yaparsanız yapın o heyecanınızı yitirmeyin, sevdiğiniz ve istediğiniz iş için çabalayın” açıklamalarında bulundu.
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