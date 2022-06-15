Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde ilk defile heyecanı

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ‘2022 Yılı Mezuniyet Sergisi ve Defilesi’, izleyenlerden ve sanat severlerden tam not aldı.

Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen defilenin açılışında konuşan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu, “Sevgili mezunlarımız, Türkiye’nin hem bilim hem de sanat alanında en güçlü, en iddialı üniversitelerinden biri olan Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun oluyorsunuz. Bundan sonraki hayatınıza adım atarken sizi yetiştiren kıymetli aileniz gibi biz hocalarınız da son derece kıvançlı, gururlu ve mutluyuz. Sizler Fakültemizi yetenek sınavıyla kazanan zaten ’özel olduğu’ deyim yerindeyse tescillenen gençlerdiniz. Öyleyse bu özel yaradılışınızın hakkını verin! Sanat yapın! Sanatınız gerçek, derin ve tutkulu olsun” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sanatçı alnında ışığı ilk hissedendir” sözünü hatırlatan Dekan Paşaoğlu, “Yetiştiğiniz kurum olarak, zaman içerisinde elde edeceğiniz ulusal ve uluslararası başarılarla daima gururlandığımızı, sizlere destek olmak ve ihtiyaç duyduğunuzda yol göstermek için burada olacağımızı unutmayın” diye konuştu.

Koleksiyonları profesyonel mankenler taşıdı

Açılış konuşmalarının ardından geçtiğimiz yıl ilk mezunlarını veren ancak pandemi nedeniyle mezuniyet defilesi yapamayan ‘Tekstil ve Moda Tasarımı’ bölümü bu yıl ilk kez mezuniyet defilesi gerçekleştirdi. Defilede tasarımcıların koleksiyonlarını profesyonel mankenler sahneye taşıdı. Etkinlik defile sonrasında Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin seçkin eserlerinin yer aldığı sergi açılışı, müzik dinletisi ve kokteyl ile devam etti.