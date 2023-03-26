Türkiye’nin en büyük sanayi sitelerinden birisi olan Akdeniz Sanayi Sitesi 208 yeni dükkana kavuşuyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Yıllardır süren mülkiyet problemini çözdük. Şimdi 208 yeni dükkan esnafımızın emrinde olacak. Hem esnafımız kazanıyor, hem de vatandaşlarımız kazanıyor” dedi.

Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Öztürk ve beraberindeki heyeti makamında kabul eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sanayiye kazandırılacak 208 yeni dükkanın hayırlı uğurlu olması dileklerini iletti. Kepez Belediyesi’nin en önemli önceliklerinden birinin esnafın emrine toplu iş yerleri kazandırmak olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Bu konuda belediye başkanlığımın ilk döneminden itibaren çok büyük bir çabayı sarf ettiğimiz bilinen bir gerçek. İnşaat Malzemecileri Sitesi, bunun yanında Sanayi Siteleri gibi Kepez’in dört bir yanında toplu iş yerleri yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Mevcut toplu iş yerlerimizin de hukuki problemlerini ortadan kaldırarak oraları da geliştirmeye gayret ettik. Özellikle Akdeniz Sanayi Sitesi, Yeşil Antalya Sanayi Sitesi, İnşaat Malzemecileri Sitesi ve Hurdacılar Sitesi gibi toplu iş yerlerimizin de imar ve mülkiyet sorunlarını çözmek suretiyle onları da geliştirmeye gayret ediyoruz. İnanıyoruz ki; toplu iş yerleri artarsa hem esnafımız kazanacak. Çünkü bu toplu iş yerleri onların mesleki faaliyetlerini daha komplike bir ortamda düzgün bir biçimde verebilmelerini sağlayacak, hem de bununla beraber Sanayi sitelerinden, o toplu iş yerlerinden hizmet talebinde bulunan hemşehrilerimiz kazanacaklar. Onlarda birçok sektörü ve sektörün birçok unsurunu bir arada görebilecekleri bir ortama kavuşacaklar” dedi.

Orta ölçekli yeni bir sanayi sitesi

“Bütün bunlarla birlikte biliyoruz ki; Akdeniz Sanayi Sitesi Türkiye’nin en büyük sanayi sitelerinden birisi” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Tütüncü, “Antalya’nın da kalbinin attığı bir yer. Çünkü küçük sanayi siteleri birçok sektörün aslında buluştuğu bir yer Bu bakımdan Akdeniz Sanayi Sitesinin de İmar ve mülkiyete ilişkin birçok sorunu yıllar içerisinde çözdük. Altyapılarını tamamladık. Üst yapılarla ilgili çok değişik adımlar attık. İşte okullardan tutun postanelerine kadar sosyal tesislerine kadar birçok oraya yeni eklenti ilave ettik. Bunlar hem Sanayi Sitesinin kalitesini arttırdı, hem de bunlarla birlikte bölgeden hizmet alan hemşehrilerimizin hayatlarını kolaylaştırdı. Akdeniz Sanayi Sitesinde birçok iş yaptık. Ama onların en önemlisi kat artışlarını vermemiz oldu. 5 kata müsait iş yerleri yapılabiliyor ve bununla birlikte Akdeniz Sanayi’nin arazisinin içerisinde gecekondu stokunun olduğu da bir bölüm vardı. O bölümün de hukuki problemlerini çözerek, mülkiyet problemlerini çözerek yıkımları gerçekleştirerek, Akdeniz Sanayi Sitesine tam 208 yeni dükkan ekliyoruz. Bu şu demek Küçük ölçekli değil, hatta orta ölçekli yeni bir sanayi sitesi ilave ediyoruz demek. Akdeniz Sanayi sitesine 208 dükkanın hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzdeki günlerde Akdeniz Sanayi kooperatifi burada inşaya başlayacak ve kısa süre sonra da 208 yeni dükkan esnafımızın emrinde olacak. Altı çizilmesi gereken en önemli nokta; hem esnafımız kazanıyor. Çünkü biz esnafın yanında olan bir belediyeyiz. Gecekonduları kaldırdık, mülkiyet sorunlarını çözdük. Hem de vatandaşımız da kazanıyor. Toplu iş yerleri Akdeniz Sanayi Sitesi, bugün birçok mahalle aralarındaki gelişi güzel açılmış olan işyerlerini bir kompleks mantığı ile bir arada toplayan yeni bir merkez olacak. Antalya’mıza 208 dükkanın hayırlı olmasını diliyorum. Çalışmalarımız devam ediyor. Farklı sektörlere ilişkin toplu işyeri yapma heyecanımız devam ediyor. İnşallah görev sürelerimiz içerisinde bu anlamda daha yeni yeni müjdeler de vereceğiz” diye konuştu.

Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Öztürk’te bugüne kadar her zaman esnafın yanı başında duran Başkan Tütüncü’ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.