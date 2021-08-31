Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz meyve sineğine karşı biyoteknik mücadele başlattı. Finike Turunçova’da 150 dekar alanda 750 adet Akdeniz meyve sineği tuzağı asımı yapıldı.

Finike’de Akdeniz meyve sineği mücadelesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından bilgilendirme ve tuzak dağıtım toplantısı gerçekleştirildi. Finike Ziraat Odası’nda yapılan toplantıya Finike Kaymakamı Zafer Sağ, Finike İlçe Tarım Müdürü Hasan Ali Gültekin, Finike Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Hüseyin Karaağaç ve çiftçiler katıldı.

“Tuzaklar ağaçlara asıldı”

Toplantıda Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ziraat mühendisleri tarafından yapılacak çalışma ile ilgili bilgi verildi. Toplantının ardından Finikeli çiftçilere Akdeniz meyve sineği tuzağı dağıtımı yapıldı. Turunçova Mahallesi Çavdır mevkiinde bulunan portakal bahçesine tuzaklar asıldı.

“Ürün kaybı engelleniyor”

Proje ile turunç ve narda ciddi ürün kayıplarına, ihracatta karantinaya neden olan Akdeniz meyve sineği ile tuzaklar aracılığıyla biyoteknik mücadele edilmesini amaçlanıyor. Ağaçlara asılan tuzaklar feromon ve cezbediciler ile dişi sinekleri çekiyor ve sinek popülasyonunun en aza indirilmesini sağlıyor. Tamamen çevre dostu bir uygulama olan biyoteknik mücadele ile ürün kaybı engelleniyor. Çiftçinin daha sağlıklı ve kaliteli ürün yetiştirmesi amacıyla başlatılan projenin portakalıyla meşhur Finike ilçesinin tamamına yaygınlaştırılması hedefleniyor.

“Üretici memnun”

Uygulama kolaylığı ve kimyasal mücadele ile kıyasladığında daha ekonomik olan tuzaklar üreticiler tarafından da memnuniyetle karşılandı. Bahçesinde Akdeniz meyve sineği tuzağı uygulaması yapılan Finikeli narenciye üreticisi Fahrettin Çağlayan maddi kayıplarının azalacağını ve ürünlerinin değer kazanacağını belirtti.