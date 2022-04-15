Akdeniz derbisi için otobüs seferleri düzenlenecek

Alanyaspor’un Antalyaspor ile oynayacağı maç için saat 14.00 itibariyle Cuma Pazarı otobüs duraklarından Bahçeşehir Koleji Stadyumuna seferler düzenlenecek.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 33. haftasında Alanyaspor, Antalyaspor’u konuk edecek. Cumartesi günü saat 16.00’da Bahçeşehir Koleji Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Alanyaspor hafta sonu oynanacak maçın ulaşım bilgileri için yaptığı açıklamada “Halk otobüsleri saat 14.00’den itibaren her 20 dakikada bir Cuma Pazarı’ndaki otobüs durağından kalkarak Köy Dolmuş Durağı’ndan geçip, sırasıyla 25 Metrelik Yol üzerinden eski hastane kavşağı ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi güzergahından Bahçeşehir Koleji Stadyumu’na gidecek. Karşılaşmanın ardından saat 18.00 ila 18.30 arasında ise halk otobüsleri aynı güzergahları kullanarak kalkış noktalarına dönecek” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan öğretmen, öğrenci ve anneler için saat 14.30’da Mola Kavşağından stadyuma ücretsiz halk otobüsü seferi yapılacak.