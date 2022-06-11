Akdeniz Bölgesinin en büyük temel beton dökümü başladı

Alanya Kapalı Otopark, Pazar Alanı, Sinema ve Dijital Kütüphane projesinde beton döküm işlemi dualarla başladı. 8 bin metreküp betonu sadece 3 gün içerisinde dökeceklerini belirten Başkan Yücel, “Akdeniz bölgesinin en büyük temel beton döküm işlemine başladık. Çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. Ancak projemiz tamamlandığında Alanya’mızın cazibe merkezi olacak” dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in mega vizyon projesi olan Alanya Kapalı Otopark, Pazar Alanı Sinema ve Dijital Kütüphane Projesi’nde temel beton döküm işlemi başladı. 8 bin metreküp betonun, 50’ye yakın mikser ve 300’e yakın personelle aralıksız çalışılarak sadece 3 gün içerisinde dökülmesi öngörülüyor.

Döküm işlemi dualarla başladı

Cuma Pazarı’nda yapımı devam eden projenin temel beton döküm işlemi dualarla başladı. Döküm işlemine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve Başkan Yardımcıları da katıldı. Duanın ardından Başkan Yücel, İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ile birlikte butona basarak dökümün startını verdi.

“Döküm işlemini 3 gün içerisinde bitireceğiz”

İçerisinde kapalı ve katlı otopark, kapalı pazar alanı, ticari alanlar, dijital kütüphane, sinema salonu ile sosyal donatı alanları bulunacak mega projenin temel dökümüne başladıklarını belirten Başkan Yücel, “Alanya’mızın merkezde bulunan gerek kamu kurum kuruluşları gerekse tüzel kişilikler arasında en büyük çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Projemizin geleceği için burayı iyi bir izolasyonla yapıyoruz. Yeraltında gerçekleşen çalışmalar sırasında doğal şartlardan dolayı aksamalar olmuştu. Temel atma işlemimizi 3 gün içerisinde tamamlayacağız. Bu sürede alanımızın kargasını yaparak kışa çalışma olanağını oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

“Çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz”

Sezonun başlaması münasebetiyle devam eden çalışmalar için esnaf ve vatandaşlara özürlerini ileten Başkan Yücel, “Şu anda gerçekleştirdiğimiz çalışmayla çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı vatandaşlarımızdan ve çevre esnafından çok özür diliyoruz. İnşallah gelecek yıl burası bölgemizin en büyük cazibe merkezi olacak. 50’ye yakın mikser ve 300’e yakın personelle aralıksız çalışarak 8 bin m betonu, 3 gün içerisinde tamamlayacağız. Perde duvarlarıyla birlikte üst meydanı da yaparak inşaatımıza ara vereceğiz. Kalan bölüme de sezon biter bitmez başlayacağız. Şimdiden kentimizin en büyük projelerinden biri olan bu projemizin Alanya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.