AK Parti’den İsmail Kökçe adına hatıra ormanı

Ak Parti Antalya İl Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren yönetim kurulu üyesi İsmail Kökçe adına hatıra ormanı oluşturdu.

Ak Parti Antalya yönetimi hayatını kaybeden en yaşlı yönetim kurulu üyesi İsmail Kökçe adına Kepez İlçesi’inde hatıra ormanı oluşturdu. Covid 19’a yenik düşen 79 yaşındaki İsmail Kökçe adına oluşturulan hatıra ormanı için fidan dikimi gerçekleştirildi. Fidan dikim törenine Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Kemal Çelik, Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, İsmail Kökçe’nin ailesi, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Duacı Mahallesi sınırları içerisinde 250 hektar alanda oluşturulan Ak Parti Antalya İl Başkanlığı İsmail Kökçe Hatıra Ormanı’na kızılçam, fıstık çamı ve servi ağaçları dikilecek. Ağaç dikim töreninde konuşan Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, “ Partimizin kuruluşundan itibaren il yönetiminde görev yapan İsmail Kökçe ağabeyimizin hatırasına bu alanı ağaçlandırıyoruz. Son nefesini verene kadar partimize ve ülkemize hizmet etmeyi düşünen İsmail abimizin hatırasını bu hatıra ormanında yaşatacağız” diye konuştu.

İl Başkanı İbrahim Ethem Taş’ın konuşmasının ardından Milletvekilleri ve partililer, hatıra ormanına birer fidan dikerek, can suyu verdiler.