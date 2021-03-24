AK Parti MKYK’ya Antalya damgası

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşti. Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleşen kongrede büyük coşku yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 hedefi ve 2053 vizyonun açıklandığı kongrede yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) kadrosuna Antalya damga vurdu.

Antalya’dar 4 isim

‘Türkiye için güven ve istikrar’ sloganı ile başlayan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’nde açıklanan AK Parti MKYK listesindeki Antalyalı isimler dikkat çekti. Mevcut MKYK listesindeki 50 kişi 75 kişiye çıkartıldı. Listeye giren Antalyalı 4 isim dikkat çekti. Antalya Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanı Menderes Türel, Antalya Milletvekili Mustafa Köse ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal listede yer aldı. Ayrıca Antalya’dan Ayşe Güliz Yılman’da MKYK yedek listesinde yer aldı.

2023 hedefine Antalya’dan destek

Teşkilatlarla birlikte 7. Olan Büyük Kongreye katılan AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş, “ Kongremiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 2023 hedefine odaklandık. Bu hedef doğrultusunda liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a Antalyamızdan MKYK listesine seçilen 4 isimle birlikte güçlü destek vereceğiz. Antalya İl Teşkilatı olarak gece gündüz demeden çalışarak liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olacağız” diye konuştu.