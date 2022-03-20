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AK Parti İl Başkanı Taş: “20 yıldır milletimizin yetki verdiği bir lideri 6 kişi bir araya gelip yıkamazsınız”

Partisinin İl Danışma Meclisinde konuşan AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, "20 yıldır milletimizin yetki verdiği bir lideri 6 kişi bir araya gelip yıkamazsınız” dedi.

ANTALYA 20.03.2022, 18:00
AK Parti İl Başkanı Taş: “20 yıldır milletimizin yetki verdiği bir lideri 6 kişi bir araya gelip yıkamazsınız”

Partisinin İl Danışma Meclisinde konuşan AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, "20 yıldır milletimizin yetki verdiği bir lideri 6 kişi bir araya gelip yıkamazsınız” dedi.

AK Parti Antalya İl Danışma Meclis Toplantısı Erdem Beyazıt Kültür merkezinde gerçekleştirildi. Programa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya milletvekilleri, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Ekranı ikiye ayırıp örnekler verdi

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, “ 20 Mart tarihi itibariyle düzenlediğimiz bu toplantımız, Çanakkale şehitlerimizi andığımız ve Çanakkale Zaferinin 107.yıl dönümünü kutladığımız, manası büyük bir haftaya denk geliyor. Bu vesileyle hem Çanakkale şehitlerimizi, hem de bugüne kadar vatanımız için, şanlı bayrağımız için şehit düşmüş tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Ancak özellikle son 6-7 ayda öyle enteresan şeyler yaşandı ki, şuan hiç eskiyi konuşmasak, son 6 ayı analiz etsek bile ortaya çok ilginç bir tablo çıktığına dikkatinizi çekmek istedim. O yüzden şöyle birkaç aylık bir analiz yapalım istedim. Şimdi Önümüzde 2 tane ekran olsun. Sağ tarafta cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, AK Parti kurmayları ve hükümetimizin temsilcileri olsun. Sol tarafta da geçtiğimiz haftalarda bir araya gelen altılı muhalefet partileri olsun. Şimdi AK Parti’nin olduğu ekranı açalım ve detaylara bir bakalım” dedi.

“Cumhurbaşkanımız Ankara’da da birçok devlet ve hükümet başkanını ağırladı”

24 Şubat tarihinde 3. dünya savaşının fitilini ateşleyecek gelişmeler yaşandığını sözlerine ekleyen Taş, “Rusya Ukrayna’ya kara ve hava harekatı başlattı. Henüz 2022 yılı gelmeden, gerilim tırmanmaya başladıkça Cumhurbaşkanımız son derece titiz bir şekilde dünya liderleriyle temaslara başlamıştı. Cumhurbaşkanımız, 2021 yılının Eylül ayında Rusya’ya, ekim ayında Azerbaycan’a ve İtalya’ya, Kasım ayında Türkmenistan’a, 3 Şubatta da Ukrayna’ya seyahatler düzenledi ve devlet başkanlarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanımız ayrıca Ankara’da da birçok devlet ve hükümet başkanını ağırladı ve özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili derin temaslarda bulundu. Antalya’mızın evladı gururumuz Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu da aynı tarihlerde hummalı çalışmalar yürütüyordu. Dünyanın 75 ülkesinden 3 binden fazla davetliyi bir araya getirerek, dünyanın gözü üzerinde olacak Antalya Diplomasi Forumunun organizasyonuyla ilgileniyor tüm detaylara titizlikle çalışıyordu. Kaldı ki bu forum, muhtemel bir 3. dünya savaşına engel olacak kadar kritik görüşmelere ev sahipliği yapacaktı. Şimdi de sol taraftaki ekranı açalım bakalım. Az önce andığımız tarihlerde, malum altılı muhalefet, "bir masada nasıl otururuz, kim ilk sırada olacak, kim sona geçecek, kim önce konuşur, kim kaç dakika konuşur, hangi salonda, hangi masada otursak" diye planlar yapıyorlardı” açıklamasına yer verdi.

“Türkiye’yi 90’lı yılların Türkiye’sine geri döndürmek için" bir protokol imzaladılar”

Taş konuşmasını şöyle sürdürdü: “12 Şubat tarihinde, yani dünya yangın yeriyken, malum altılı bir evde bir araya gelip 5 buçuk saate yakın mesai harcadılar. 28 Şubatta da bir mutabakat metniyle yeniden bir başka salonda bir araya geldiler. Rusya Ukrayna savaşı 24 Şubatta başlamışken bunlar 28 Şubatta bir metne imza attılar. Türkiye, cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dışişleri bakanımızın olağan üstü gayretleriyle "savaşı ve gözyaşını" dindirmek için uğraşırken onlar "Türkiye’nin düzenini bozmak, Türkiye’nin yükselişinin önüne geçmek, Türkiye’yi 90’lı yılların Türkiye’sine geri döndürmek için" bir protokol imzaladılar.”

“20 yıldır milletimizin yetki verdiği bir lideri 6 kişi bir araya gelip yıkamazsınız”

“20 yıldır milletimizin yetki verdiği bir lideri 6 kişi bir araya gelip yıkamazsınız diyen Taş, “Siz millete karşı 6 kişi değil 66 kişi birleşseniz yine boş yine boş. Çünkü size akıl verenler halktan uzak, halktan kopuk, aristokrat zihniyetin ta kendisidir. Size akıl verenler, 2002’den beri olduğu gibi, 2023 seçimlerinde de, çıkacağınız ringde kuralları “Milletin belirlediğini” bilmiyor. Size akıl verenler, Recep Tayyip Erdoğan’ın o ringe tek başına çıkmadığını, yanında, arkasında, etrafında bu aziz milletin olduğunu bilmiyor” dedi.

“Aslında istediğimiz şu; gölge etmeyin başka ihsan istemiyoruz”

Antalya’ya yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Taş, “Yanı başımızda, Manavgat’ımızda, ciğerlerimizi yakan yangınlardan zarar gören evleri, henüz 1 yıl bile dolmadan yeniledik desek, beğenmezler. Şehrimizde yeni inşa ettiğimiz 12 hastaneyi, yaptığımız duble yolları, altgeçit ve üstgeçitleri, köprülü kavşakları, yeni okulları, barajları, göletleri, altyapı ve üstyapı yatırımlarını, şehrimizde dönemimizde kurulan 4 üniversiteyi beğenmezler. Şimdi inşaatlarına başladığımız ve başlayacağımız Antalya şehir hastanesi, Manavgat devlet hastanesi, Aksu devlet hastanesi, Döşemealtı devlet hastanesi için teşekkür bile etmezler. Sizden alkış beklediğimiz için söylemiyoruz. Aslında istediğimiz şu; gölge etmeyin başka ihsan istemiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Konuşmasına büyükşehir belediyesi eleştirerek devam eden Taş, “Şimdi birazda yerelde büyükşehir belediyesinin yapamadıklarından bahsedelim; vaat ettiği 77 projeden kasap dükkanı dışında hiçbirini tamamlayamadı. Ne altyapı, ne üstyapı ne de köprülü kavşak Antalya’mız 3 yıldır hiçbir hizmet alamadı. Trafik Antalya’da en büyük sorun hatta çile haline geldi. Artık insanlar trafiğe çıktığına pişman oluyor. Maalesef trafik sorununu çözmek için hiçbir çaba da göstermiyorlar. ASAT su ücretlerinde KDV indirimini uygulamadı, su ücretlerinde Türkiye’nin en pahalı faturasını ödeyen illerin başında geliyoruz. bunları söylüyoruz ama sivrisinek misali vız geliyor galiba. Sivrisinek demişken söyleyeyim yaz geliyor Antalya’yı ilaçlamayı sakın unutmayın sonra sinekten böcekten geçilmiyor. Seçimden önce kimseyi işten çıkarmayacağız sürgün etmeyeceğiz diyenler binlerce kişiyi ekmeğinden edip işten çıkardı, istifaya zorlamak için de sürgün etti. Ben buradan yine hatırlatayım sayın böcek bizim yaptığımız hizmetlerin boyasını yap badanasını yap sana yeter” açıklamasına yer verdi.

“Onlara kaç kontenjan verdiniz”

Konuşmasına CHP il başkanına soru sorarak devam eden Taş, “Belediyeye yaptığınız işçi alımlarını aramızda adaletli paylaşıyoruz demiştin. Sonra bizim kontenjanımız var diye konuşmuştun. İyi parti ve diğer ortaklarınızla adaletli bir alım yaptınız mı? Onlara kaç kontenjan verdiniz? Yoksa işçi alımlarında kavga mı ettiniz? Masada kim nerede oturacak diye kavga edenler maalesef işçi alımlarını aramızda adaletli bölüşüyoruz diyorlar. Biz yorulmak bilmeyiz. Biz hüzne kapılmayız. Bizim çalışmaktan ve bu millete hizmet etmekten gayri hiçbir derdimiz, gayemiz yoktur. Nasıl ki şimdiye kadar çalışıp kapı kapı dolaşıp gönüller alarak Antalya’da oy oranlarımızı yüzde 21’den cumhur ittifakı ile yüzde 47 ye çıkardıysak 2023 seçimlerinde oy oranımızı inşallah yüzde 50 ye çıkaracağız” dedi.

Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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