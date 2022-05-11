AK Parti Finike İlçe Başkanı Aladağ, milletvekili adaylığı için görevinden istifa etti

AK Parti Finike İlçe Başkanı Osman Aladağ, 2023 seçimlerinde milletvekili adayı olmak için mevcut görevinden istifa ettiğini teşkilatıyla bir araya geldiği toplantıda duyurdu.

En uzun ilçe başkanlığını kendisinin yaptığını belirten ve son ilçe kongresinde partisinin isteği doğrultusunda tekrar aday olduğunu söyleyen Aladağ, "2023 Genel seçimlerinde partinin olur vermesi halinde milletvekili olmayı düşündüğüm için partimizin ilgili organlarıyla görüşerek istifa kararını aldım. İlçe başkanlığım döneminde 10 bin üyeye ulaştık, seçimlerden zaferle ayrıldık. Samimiyetin olduğu yerde başarı oluyor. Görev sürem boyunca geçmişteki ilçe başkanlarımın sözünü kendi sözüm kabul ederek hep hareket ettim. Bu vesileyle partimizde görev yapmış yönetim kurulu üyelerine, gençlik kollarına, kadın kollarına ve partimizin değerli üyelerine teşekkür ediyorum” dedi