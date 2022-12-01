AIDS’e karşı farkındalık konferansı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi tarafından 1 Aralık Dünya AIDS Günü çerçevesinde konferans düzenlendi. HIV ve AIDS hastalığı hakkında farkındalık oluşturulması amaçlanan konferansta yüksek bilinçlenme sağlandı.

ALKÜ Tıp Fakültesi tarafından, HIV ve AIDS hastalığı hakkında bilinçli bir farkındalık oluşturmak amacıyla, "1 Aralık Dünya AIDS Günü" çerçevesinde konferans düzenlendi. Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonu’nda düzenlenen programa; ALKÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Erdoğan ile T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nefise Öztoprak Çuvalcı konuşmacı olarak katıldı.

“HIV/AIDS Hastalığında Bulaş ve Korunma Yolları” konusunda konuşma gerçekleştiren Prof. Dr. Haluk Erdoğan, Türkiye’de HIV ve AIDS vakalarında hızlı bir artış olduğunu belirtti. Bu hastalık hakkında bilgilenmenin, korunmanın ve tedavi olmanın hayat kurtarıcı olduğunu ifade eden Erdoğan, güvenli cinsel ilişki ve tek eşliliğin hastalıktan korunmada önemli olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Erdoğan devamında, “Prezervatif doğru ve devamlı kullanıldığında HIV/AIDS hastalığına karşı koruyucudur. HIV’in erken tedavisi ile AIDS aşamasına geçmesi engellenir. Erken tedavi ile sağlıklı bir hayat sürebilir ve sevdiklerinizi HIV hastalığına karşı koruyabilirsiniz. HIV tedavisi alanlar sağlıklı bir cinsel hayat sürebilir ve çocuk sahibi olabilirler. Şüpheli cinsel ilişkiden önce alınan ilaçlarla HIV enfeksiyonu önleyebilir veya bulaş riskinizi azaltabilirsiniz. HIV pozitif gebe hastaların tedavisi ile yeni doğan bebeklere virüs geçişini yüzde 1’in altına düşürebilirseniz. HIV, uygun tedaviler ile kanda saptanamayacak seviyede olduğunda bulaştırıcılığı kaybolmaktadır. Fakat unutmayın HIV tedavisi ömür boyu süren bir tedavidir. HIV’e karşı bilgilenmek korunmakta en önemli basamaktır" dedi.

“AIDS sosyal hayattaki temaslar ile bulaşmaz”

Konferansta “HIV/AIDS Hastalarında Damgalanma ve Ayrımcılık” konusunda konuşma gerçekleştiren Prof. Dr. Nefise Öztoprak Çuvalcı ise “Hastalıkları karşı ayrımcılık ve damgalanma önlemek için toplumun bilgilendirilmesi önemlidir. HIV; öpüşme, tokalaşma, sarılma, aynı tuvalet kullanma gibi sosyal hayatımızdaki temas ile bulaşmamaktadır” diye konuştu.