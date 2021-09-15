banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Taksi şoförleri için yaş sınırında yeni düzenleme
Taksi şoförleri için yaş sınırında yeni düzenleme
Acun Ilıcalı Ebru Gündeş ile anlaştı
Acun Ilıcalı Ebru Gündeş ile anlaştı
Merkez Bankası’ndan 3,4 milyar dolarlık rezerv adımı
Merkez Bankası’ndan 3,4 milyar dolarlık rezerv adımı
Dolar, euro, altın ve kripto para piyasalarında son durum
Dolar, euro, altın ve kripto para piyasalarında son durum

Ağılın kapısının açık unutulmasını fırsat bilip kaçan 46 koyun, jandarma tarafından bulundu

Antalya’da barındıkları ağılın kapısının açık unutulmasını fırsat bilen 46 koyun ve kuzu kaçtı. Sahibinin jandarmaya başvurusu ile aranmaya başlayan koyunlar, ağıldan 2 bin 300 metre uzaklıkta bulunarak sahibine teslim edildi.

ANTALYA 15.09.2021, 13:00
Ağılın kapısının açık unutulmasını fırsat bilip kaçan 46 koyun, jandarma tarafından bulundu

Antalya’da barındıkları ağılın kapısının açık unutulmasını fırsat bilen 46 koyun ve kuzu kaçtı. Sahibinin jandarmaya başvurusu ile aranmaya başlayan koyunlar, ağıldan 2 bin 300 metre uzaklıkta bulunarak sahibine teslim edildi.

Antalya’nın Kepez ilçesi Başköy Mahallesi’nde M.G isimli şahsa ait küçükbaş hayvan ağılının kapısının açık unutulması sonucu, 46 koyun ve kuzu açık kapıdan ormanlık alana doğru dağılarak kayboldu. Kepez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarağından ormanlık alanda yapılan aramalar neticesinde kaybolan 46 koyun barındıkları ağıldan 2 bin 300 metre uzaklıkta bulunarak sahibine teslim edildi.

Yorumlar (0)
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 4 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 3 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0