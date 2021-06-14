AGC’den İHA Antalya’ya 2 ödül

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mevlüt Yeni, 2020 yılı Antalya Basın Ödülleri yarışmasında dereceye girenleri açıkladı. İhlas Haber Ajansı Antalya Bölge Müdürlüğü’nden İsa Akar, 2 ödüle layık görüldü.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, 2020 yılını kapsayan Antalya Basın Ödülleri Yarışmasında dereceye girenleri açıkladı. Başkan Yeni, emek ve emekçiye büyük önem verdiklerini belirterek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Antalya dışından oluşturduğumuz gazetecilik mesleğinde tecrübeli birbirinden değerli jüri üyelerimiz son derece titiz bir çalışma neticesinde, yılın gazetecilerini seçmişlerdir" dedi.

İhlas Haber Ajansı Antalya Muhabiri İsa Akar ise yazılı basında yılın gazetecileri dalında ‘Elektronik kelepçe çığlığı’ ve Haber Fotoğrafı kategorisinde ‘Ölüm uykusu’ çalışmaları ile 2 ödüle layık görüldü.

Ödül alanların listesi şu şekilde:

"Yazılı basında yılın gazetecileri:

Haber dalında, İHA İsa Akar ‘Elektronik kelepçe çığlığı’, Araştırma inceleme, Hürriyet Akdeniz Ceren Deniz ‘Suya hasret’, Röportaj, Güney Haberci Aksu Gazetesi Hilal Kara ‘Akıllı insan bu kadar yaşamaz’, Güncel Yazı, My Gazete Emin Altıner, ‘Öyle bir geçer zaman ki’, Spor haberi, Hürriyet Akdeniz Ceren Deniz, ‘Yazık bu çocuklara’ , Ekonomi, Akdeniz Gerçek Gazetesi Nizamettin Özmen, ‘Karaköy odağında sulu tarım’, Turizm Hürriyet Akdeniz Ceren Deniz ‘Açık büfe evrim geçirdi’ adlı eserler ile ödül aldılar.

Televizyon kategorisinde: Haber Kanal V Sevgi Gümüş, ‘Mavi suların altında hayat var’, Program, Kanal V Gözde Gürgöze, ‘Görmeden gitme’, En iyi görüntü Kanal V Emre Cesur, ‘Görmeden gitme Alanya tanıtım’

Haber Fotoğrafı Kategorisi: Güncel Haber Fotoğrafı İHA İsa Akar, ‘Ölüm uykusu’,

Yılın Radyocusu Kategorisi: Yılın radyocusu TRT Emre Altınışık ‘Aşık atışması’

Sayfa Tasarımı Kategorisi: Sayfa tasarım Hilal Gazetesi Menekşe Karakuş ‘29.02.2020-1.Sayfa’

Yılın İnternet Gazetesi: Lider Gazete

Nuri Dağtekin Özel Ödülü: Nürnberg Gazeteciler Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Joachim Hauck’a verilmiştir.

AGC Kurum Özel Ödülü: Antalya yerel medyasına katkı ve destekleri, Antalya ekonomisinin gelişimi ve büyümesi için projeler üretmesi, son olarak yaptığı Özel Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji ile Türkiye’de örnek bir eğitim modeli geliştirmesi ve hayata geçirmesi nedeniyle Antalya Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) verilmiştir".