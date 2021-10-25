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AGC ve AOSB arasında çok yönlü işbirliği protokolü

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ile Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) arasında eğitim ve sportif aktivitelerin yer aldığı çok yönlü işbirliği protokolü imzalandı. Kaleiçi’nde bulunan cemiyet binasında yapılan protokol çerçevesinde cemiyete üye gazeteciler, AOSB içerisinde bulunan sportif ve eğitim faaliyetlerinden ücretsiz yararlanabilecek. Gazetecilerin faaliyetlere ulaşımı için de gerekli adımlar atılacak. Protokol çerçevesinde AGC üyesi gazetecilerin çocuklarına eğitim için burs desteği de verilecek. Öte yandan cemiyetin bahçe kısmının peyzaj işleri de AOSB tarafından yapılacak.

ANTALYA 25.10.2021, 13:27
AGC ve AOSB arasında çok yönlü işbirliği protokolü

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ile Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) arasında eğitim ve sportif aktivitelerin yer aldığı çok yönlü işbirliği protokolü imzalandı. Kaleiçi’nde bulunan cemiyet binasında yapılan protokol çerçevesinde cemiyete üye gazeteciler, AOSB içerisinde bulunan sportif ve eğitim faaliyetlerinden ücretsiz yararlanabilecek. Gazetecilerin faaliyetlere ulaşımı için de gerekli adımlar atılacak. Protokol çerçevesinde AGC üyesi gazetecilerin çocuklarına eğitim için burs desteği de verilecek. Öte yandan cemiyetin bahçe kısmının peyzaj işleri de AOSB tarafından yapılacak.

“Böyle bir proje imzalamaktan ötürü çok mutluyum”

İmza töreninde konuşan AGC Başkanı İdris Taş, “Hemen seçimden sonra neler yapabiliriz diye düşünmeye başladık. Seçim döneminde her ay bir proje sözü vermiştik. Bugün de bunun ilk protokolünü imzalayacağız. AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar’a bu protokol için teşekkür ederim. AOSB sadece Antalya ekonomisine katkı sağlamıyor, Türkiye ekonomisine de ciddi katkıları var. Çağın gerekleri olan inovatif süreci de başlatıyor. Bu proje içerisinde eğitim, kültür sanat, spor, paneller, kişisel gelişim, açık oturumlar gibi kişisel gelişim üzerine önemli çalışmalar var. Böyle bir proje imzalamaktan ötürü çok mutluyum” sözlerine yer verdi.

“Bence bugünü bir tören değil başlangıç olarak değerlendirelim”

AOSB Başkanı Ali Bahar ise konuşmasında, “Biz özgür basının olmasının bir şehrin nefes alıp vermesi için en önemli şey olduğunu düşünüyoruz. STK başarılı olmasının geçtiği yol özgür basının olmasıdır. Bizim bu verdiğimiz destek birbirimizi çok sevmemizin dışında şehre katma değer için verilen bir destek olarak algılanmalıdır. Bir çalışma kültürünü bir şehirde oturtma telaşı içerisindeyiz. Bence bugünü bir tören değil başlangıç olarak değerlendirelim. Biz birbirimiz ile sıkı sıkı çalışacağız. Protokol ile AGC’ye maddi manevi destek vermek istiyoruz. Biz OGSB 5 yıl önce göreve geldiğimizde daha haftasında eğitim birimini kurduk. Bu eğitim birimde şuana kadar 350 eğitimde 9 bine yakın sertifika verdik. Türkiye’de bunun başka örneği yok. Eğitim konusunda verdiğimiz bu performans sayesinde işçi verimliliğini yüzde 17.5 gerilettik. Bir işçi girip çıkmıyor artık. Bunu yüzde 17.5 geriletmişiz. Bu eğitimlerimiz artacak. Yaşayan bir protokol olacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından her iki başkan arasında protokol metni imzalanarak plaket taktimi yapıldı.

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