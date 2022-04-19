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AGC 2021 Başarı Ödülleri’nin sahipleri açıklandı

Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) 2021 yılı Medya Başarı Ödülleri Yarışması’na başvuran 58 eserin jüri değerlendirmesinin sonuçlarını açıkladı. 20 eser ödüle layık görüldü.

ANTALYA 19.04.2022, 17:46
AGC 2021 Başarı Ödülleri’nin sahipleri açıklandı

Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) 2021 yılı Medya Başarı Ödülleri Yarışması’na başvuran 58 eserin jüri değerlendirmesinin sonuçlarını açıkladı. 20 eser ödüle layık görüldü.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Dış ilişkiler Koordinatörü Mevlüt Yeni başkanlığında, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, Antalya GC Başkan Yardımcısı ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek, Akdeniz Gazete Sahipleri Derneği Başkanı, Antalya GC Başkan Yardımcısı Ahmet Duran Yenigün, Kanal V program sunucusu Ali Orhan, Antalya GC Başkan Vekili Işık Tuncel, Antalya GC Başkan Yardımcısı Ersin Aydın’ın katılımından oluşan jüri toplantısının ardından sonuçlar zarf içinde teslim edildi.

AGC Yönetim Kurulu ile yapılan toplantıda öncelikle yarışmaya katılıma ilişkin bilgi veren AGC Başkanı Coşkun, “Alanya Gazeteciler Cemiyeti Üyeleri her yıl olduğu gibi bu yıl da medya başarı ödülleri yarışmamıza büyük ilgi gösterdi. 58 eserin katıldığı yarışmanın sonuçları Jüri üyelerimizim titizlikle yaptıkları değerlendirme toplantısında belli oldu. Katılımcılar arasında 3 tanesi Jüri Özel Ödülü olmak üzere 2O eser ödül aldı. Medya Başarı Ödülleri Yarışmaları ne yazık ki başka şehirlerde yapılamıyor. Bu açıdan bakıldığında Alanya Gazeteciler Cemiyeti meslektaşları arasında büyük ilgi gören Medya Başarı Ödülleri Yarışması ve Ödül Törenini özveri ile yapmaya devam edecek. Yarışmaya katılan tüm meslektaşlarımızı kutluyor ve teşekkür ediyoruz. Ödül alan arkadaşlarımızı başarılarından dolayı tebrik ediyoruz. Yapacağımız güzel bir törenle meslektaşlarımıza ödülleri taktim edilecektir”’ dedi.

2021 Yılı Medya Başarı Ödülleri Yarışması Sonuçları Şu Şekilde:

Gazete Haberi / Mehmet Al/ Gerçek Alanya Gazetesi / 10 Yıl Sonra Gelen Adalet

Güncel Yazılar / Gülay Şahin / Alanya Postası Gazetesi/ Kadın, Çiçek Ve Ekmek

Güncel Yazılar / Ali Özsoy /Alanya Postası Gazetesi / Ay Sultan’dan Ayıplı Sultan’a (Jüri Özel Ödülü)

Gezi İnceleme Araştırma / Raşit Raşitoğlu / Alanya Postası Gazetesi / Önden Gidenler

Spor Haberi / Ercan Yıldırım / Alanya Postası Gazetesi / Alanyaspor Kamuflaj Forma İle Yenilmiyor

Sayfa Düzeni / Gizem Çetinkaya / Gerçek Alanya Gazetesi / 1. Sayfa

Gazete Röportaj / Özlem Kaygusuz / Alanya Postası Gazetesi /Bizi Eve Kapatmayın!

Röportaj / Asiye Araz / Inkjection Dergisi/ Toprak Rozgatlıoğlu Röportajı (Jüri Özel Ödülü)

Fotoğraf / Mehmet Al / Gerçek Alanya Gazetesi/ Ana Sayfa

Reklam Tasarım / Kerim Coşkun / Alanya Life Dergisi/ Muzlu Gazoz

Reklam Tasarım / Yusuf Cengizhan Yıldırım /Inkjection Dergisi / Cleopatraınk Store Raklamı (Jüri Özel Ödülü)

Televizyon Dalı

TV Haber / Alkın Biricik/ Alanya Posta TT / Kuraklığı İspatlayan Manzara

Görüntü Kamera Çalışması / Mert Cantürk / TRT / Su Altı Zenginlikleri Cezbediyor

Montaj Kurgu Jenerik / Mustafa Bayır/ Alanya Posta TV / Alanyaposta TV Yayın Akışı

TV Spikerlik / Rayıf Doğrulu / Alanya Posta TV

Kültür Programı / Aynur Yüksek / Kanal A Televizyonu / Gümüşgöze 2021

TV Spor Programı / Uğur Veysel Okşar

TV Program / Ersoy Bakır / Büyük Alanya TV / Halk Arenası

TV Kültür Sanatsal / Hayal Başar / Alanya Posta TV / Hayal Et Başar

İnternet Gazetesi / Gerçekalanya / Aynur Özkaya

AGC Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Arıkan Yılmaz Dim Özel Ödülü’nün sahibi Alanya’da ilk yerel televizyonu kuran ve 31 yıldır sürdüren ATV televizyonu sahibi Servet Sipahioğlu oldu.

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