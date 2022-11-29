Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde ağaca çarpan otomobil sürücüsü ölümden döndü.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Çobanlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ç. idaresindeki 16 F 2579 plakalı otomobil D-400 Karayolu’nda Gazipaşa istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mehmet Ç. hafif yaralandı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, Mehmet Ç.’yi ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.