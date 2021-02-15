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Ağaç işleyen köylülerin uygulamalı “mesleki yeterlilik” sınavı

Antalya’nın Serik ilçesinde ormanda ağaç işleyen köylüler için 30 gün sürecek olan "Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Sınavı" başladı.

ANTALYA 15.02.2021, 10:27
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Ağaç işleyen köylülerin uygulamalı “mesleki yeterlilik” sınavı

Antalya’nın Serik ilçesinde ormanda ağaç işleyen köylüler için 30 gün sürecek olan "Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Sınavı" başladı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde mesleki yeterlilik kurumu tarafından ormandaki iş kazalarını asgariye indirerek köylülerin bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen sınavlarla kursiyerler, mesleki yeterlilik belgesine sahip olabilmek için ormanlık alanda uygulamalı olarak sınava giriyor.

Serik ilçesine bağlı Akbaş mahallesinde eğitmenler tarafından eğitime alınan köylüler, ormanlık alanda uygulamalı olarak girdikleri sınavda ağaç kesiyor, sürükleme, yürütme ve boşaltma ve teorik gibi parkurlarda ter döküyor. Video kamera ile kayıt altına alınan sınav anı, daha sonra mesleki yeterlilik kurumu tarafından izlenerek adayın iş güvenliği kurallarına uyup uymadığına göre kurul tarafından belge alıp almamasına karar veriliyor.

“Bizim temel amacımız iş güvenliği”

Eğitmen olarak görev yapan Volkan Yenay, “ Burada biz orman işçilerine mesleki bilgilerini ölçmek adına belge veriyoruz. Oldukça güzel bir ortam var. Onlarla güzel muhabbetimiz oluyor. Çok sıkmadan, endişelendirmeden onların seviyelerine iniyoruz. Burada bizim temel amacımız iş güvenliği. En büyük kriterimiz orman işçilerinin iş güvenliğini sağlamaları. Bizim ilk baktığımız olay bu. Bu tür yerlerde hata yapmamalarını ve kendilerine dikkat ederek çalışmalarını istiyoruz. Zaten bunu amaçlıyoruz. Avrupa birliği uyum yasasına göre bu belge isteniyor. Kursiyerler, bu belge ile orman işçisi olarak devlet bünyesinde çalışabilecekler. Bu belge ile ömür boyu ormanda çalışma hakkına sahip olabiliyorlar. Burada üç aşamamız var ayrı ayrı. Ağaç kesimi, sürükleme ve yükleme, boşaltma gibi kesilen ağaçlar nasıl yüklenir nasıl indirilir gibi işlemler. Teorik sınav aşaması var. Ormanda herhangi bir kaza olduğunda nasıl davranılır gibi parkurlarımız var. Kursiyerlerimiz genel olarak yüzde 95 oranında bir başarılı oluyorlar” dedi.

“Kursiyerler iş güvenliği konularında kritik hata yapmış mı diye baştan sona izliyorlar”

Sınav esnasında yapılanları video ile kayıt altına aldıklarını belirten Yenay, “Görüntüleri mesleki yeterlilik kurumuna gönderiyoruz Ankara’ya. Orada da izliyorlar. Kursiyerler iş güvenliği konularında kritik hata yapmış mı diye baştan sona izliyorlar. Eğer hata yapmamışsa kursiyer yeterlilik belgesini almaya hak kazanıyor. Başvuru yapmak isteyenler ise bulundukları muhtarlıklar ile orman işletme müdürlükleri ile iletişime geçebilirler” diye konuştu.
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