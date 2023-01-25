AFAD gönüllülerine eğitim

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Antalya İl Müdürlüğü tarafından Kemer’de arama ve kurtarma eğitimleri veriliyor.

Antalya AFAD birimi tarafından Kemer’de ilk defa verilen eğitimlerde kursiyerlere ve gönüllülere teorik ve pratik eğitimler veriliyor. Kemer Belediyesi Kültür Salonu’nda verilen eğitimlere, Kemer Belediye personeli ve KEMKUT Arama Kurtarma Derneği üyelerinin yanı sıra Kemer’deki muhtarlar da katılıyor.

Eğitime gönüllü olarak katılanlar, teorik eğitimlerin ardından pratik olarak da doğada zorlu şartlar altında uygulama yapıyor. Kemer Belediyesi Hizmet Alanı’nda yapılan pratik eğitime katılanlar, senaryo gereği enkaz altında kalanlara ulaşma yöntemi, enkazın kaldırılması anında kullanılan cihazlar, sismik akustik dinleme cihazlarını kullanma yöntemleri, enkaz altında kalanların kurtarılma yöntemlerini uygulamalı olarak yerinde görüyor. Eğitimlerin 27 Ocak Cumartesi günü sona ereceği öğrenildi.