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AESOB’dan iftar programı

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği geleneksel iftar programı Ramazan ayının ikinci gününde AESOB Hizmet binası önünde il protokolü, oda ve kooperatif başkanları, yönetim ile denetim kurulu üyeleri, esnaf ve sanatkarların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. İftara katılan çok sayıda davetli İl Müftüsünün dualarıyla beraber oruçlarını açtı. İftar Programında konuşan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı Şerif, birlik ve beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekiştiği bir aydır” dedi.

ANTALYA 04.04.2022, 16:47
AESOB’dan iftar programı

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği geleneksel iftar programı Ramazan ayının ikinci gününde AESOB Hizmet binası önünde il protokolü, oda ve kooperatif başkanları, yönetim ile denetim kurulu üyeleri, esnaf ve sanatkarların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. İftara katılan çok sayıda davetli İl Müftüsünün dualarıyla beraber oruçlarını açtı. İftar Programında konuşan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı Şerif, birlik ve beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekiştiği bir aydır” dedi.

AESOB tarafından düzenlenen geleneksel iftar programına, Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AK Parti MKYK Üyesi Antalya Milletvekili Mustafa Köse, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Bilim Üniversitesi Rektörü İsmail Yüksek, Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Döşemealtı Kaymakamı Nuri Özder, Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Sg.Yrb. Murat Sezgin, Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, siyasi parti temsilcileri, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, ATSO Başkanı Davut Çetin, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosu Cem Topçu, belediye meclis üyeleri, birlik, oda ve kooperatif başkanları ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda esnaf ve sanatkar katılım sağladı.

“Kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekiştiği ay”

İftar programında konuşan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı Şerif, birlik ve beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekiştiği bir aydır. Bildiğiniz üzere her sene geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar programlarımıza pandemi nedeniyle 2 yıl ara vermek zorunda kaldık. Tekrar bir araya gelmemize, oruçlarımızı birlik ve beraberlik içinde bu sofralarda açmamıza vesile olan Cenab-ı Hakk’a şükrediyorum. İftar sofralarımızın etrafında gönülden gönüle inşa ettiğimiz, manevi köprüler sayesinde; bağlarımızın daha da güçlenmesini, yüreğimizde merhametin, tüm dünyada huzur ve barışın hakim olmasını temenni ediyorum. Ramazan ayının sevgi, barış ve hoşgörü ortamının gelişmesine, insani ve ahlaki meziyetlerimizin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Şimdiden Kadir Gecemizi ve Ramazan Bayramımızı tebrik ediyor, Tuttuğumuz oruçların, yaptığımız ibadetlerin ve ettiğimiz duaların kabul olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

“Allah bu birliğimizi beraberliğimizi bozmasın"

Böylesine bir günde bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Her zaman olduğu gibi böylesine önemli, anlamlı ve hayırlı bir akşamda 2. İftarımızda sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ramazan ayı hepimizin bildiği gibi birliğimizin beraberliğimizin ve yardımlaşmanın dayanışmanın en müstesna olduğu en çok yaşandığı hayırlı aylardan birisidir. Bu 2 yıl arasında tüm dünyayı saran Korona virüs ile mücadele ettik. Bizzat kendimde sizlerin duaları ve Allah’ın takdiriyle yine huzurlarınızda olmaktan büyük mutluluk duydum. Hepinize dualarınız için Allah razı olsun diyor, teşekkür ediyorum. Allah bu birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Ramazan ayının sizlere, bizlere, ailelerimize, ülkemize ve dünyaya öncelikle sağlık mutluluk ve huzur vermesini, Atatürk’ün de yurtta sulh cihanda sulh dediği gibi barışa vesile olmasını da diliyorum” diye konuştu.

“Bereket ve güzellik ayı”

Mübarek Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini unutmamak gerektiği tavsiyelerinde bulunan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Mübarek Ramazan ayının 2. gününde hep birlikteyiz. Ramazan bereket ve güzellik ayı. Ramazan ayı ülkemizde komşularımızı, bizden başkalarını, yoksulları, herkesi hatırladığımız düşündüğümüz o güzel günler. Peygamber efendimizin ‘komşusu aç iken tok yatan bizden değildir’ düsturunun mübarek aylar içerisinde Ramazan ayında en çok vücut bulduğu ve 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının düşünceyi tüm benliğinde zerresinde hissettiği iyilik ve güzellikler ayındayız. Bir yandan iftarlarımızı bir yandan bireysel ibadetlerimizi yaparken ben buradaki vatandaşlarımıza, özellikle alt gelir grubunda olan vatandaşlarımızı komşularımızı lütfen unutmayın demek istiyorum. Biliyorum ki o insanlara yardım elinizi bu ayda fazlasıyla uzatacaksınız. Bu mübarek ayda yapacağınız yardımlar bu yardımlara olacağınız vesilelerle, sevindireceğiniz çocuklar, mutlu edeceğiniz muhtaç aileler kat ve kat fazla olsun. Sizler yaptığınız yardımlarla onlardan daha çok mutlu olacaksınız. Hem bu dünyada hem öbür dünyada bunun karşılığını alacağım düşüncesiyle gönlünüz daha hoş olacak. Bu güzellikten bu kazançtan kendinizi mahrum etmeyin. Bu mübarek ayda yapacağınız yardımlar ve bu yardımlara olacağınız vesilelerle, sevindireceğiniz çocuklar, mutlu edeceğiniz muhtaç aileler kat ve kat fazla olsun. Bu mübarek ayın gerçek güzelliğini fakruzaruret içerisinde bulunan tüm vatandaşlarımızı hatırlayarak, seni unutmadık seninleyiz biz biriz beraberiz aynı sofrada yer alacağız bu dünyanın nimetlerini hep birlikte paylaşacağız şeklinde hareket ederek idrak edelim inşallah” ifadelerini kullandı.

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