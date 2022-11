AESOB Başkanı Dere: "Zincir marketlere yasal düzenleme şart"

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, zincir marketler için yeni bir yasal düzenleme yapılmasını talep etti.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, ’zincir marketlerin açma kapama saatlerinin ve haftada 1 gün tatil yapılması hususlarının düzenlenmesini, çevre nüfus oranına göre mağaza açılmasına izin verilmesini, çalışan haklarının iyileştirilmesini’ istedi. Zincir marketler büyürken, küçük esnafın iflasa sürüklendiğini savunan Dere, “Yaklaşık 80 işkolunda faaliyet gösteren bu zincir mağazalar ve AVM’ler ile küçük esnafın rekabet etmesi bu şartlarda mümkün değil. Zincir marketler tedarikçiden daha ucuza ürün alıyor, küçük esnaf aynı ürünü daha pahalıya satın alıyor. Küçük esnaf, aynı ürünü zincir market ile aynı fiyata satarsa para kazanamaz. Böyle bir düzenleme sadece esnafımızı değil, tüketici durumundaki vatandaşlarımızı da doğrudan etkileyecektir” dedi.

Artan AVM sayılarından şikayetçi olan Dere, yasal düzenlemeler yapılarak bu artışın önüne geçilmesi gerektiğini savundu. Perakende sektörünü düzenleyen yasanın zaman kaybetmeden çıkarılmasını isteyen Başkan Adlıhan Dere, "Devletimiz ve vatandaşlarımız yerel esnafına sahip çıkmalı ve destek olmalıdır. Haksız rekabet ile mağdur edilen esnafın asıl yüzünü güldürecek olan karar, Perakende Yasası’nın güncellenmesi olacaktır. Çünkü mevcut Perakende Yasası esnaf ve sanatkarların mağduriyetini önleme konusunda maalesef yeterli değil” diye konuştu.

"Haksız rekabet ortadan kalkmalı"

Yasal düzenleme ile ekonominin ve esnafın da canlanacağını söyleyen Dere, "Alışveriş merkezleri ve zincir marketler plansız ve kontrolsüz şekilde artıyor. Kuralsız açılışların bir an önce önüne geçilmesi amacıyla yeni kurallar getirilmelidir. Bu işletmeler bir çok şube açarak, açtıkları bu şubelerin her birinde yüzlerce esnafın işini tek mağazada yaparak ve haftanın her günü geç saatlere kadar açık kalarak esnafımızın maddi ve manevi kayıplara uğramasına neden oluyor. Haksız rekabetin neden olduğu bu düzen esnafı yok ederek sermayenin tehlikeye girmesine sebebiyet veriyor. KOBİ’lerin üretimini engelliyor ve vatandaşın alım gücü düşüyor. Sermaye değil, haksız rekabet ortadan kalkmalı" şeklinde konuştu.

Kantin esnafına verilen müjde

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in kantincilere verdiği müjdeye değinen AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Kantin kira artışlarına bir sınırlama getirilmesi konusunda dile getirdiğimiz taleplerimiz, TESK Genel Başkanımız Bendevi Palandöken’in yetkili mercilere iletmesi sonucunda olumlu cevap aldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul kantinlerindeki kira artışı hususunda yapmış olduğu açıklamada 2022-2023 eğitim öğretim yılı boyunca yüzde 25 artışla sabitleme kararı aldıklarını söyledi" dedi.