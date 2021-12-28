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AESOB Başkanı Dere: “Esnafın yararına alınan her kararda Antalya öncülük etti”

AK Parti Antalya Milletvekili ve MKYK Üyesi Mustafa Köse ile AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni ziyaret ederek AESOB Başkanı Adlıhan Dere ile görüştü. Buluşmada konuşan AESOB Başkanı Dere, Pandemi döneminde milletvekillerinin desteklerini gördüklerini belirterek, “Dükkanların açılması, esnafımızın artık para kazanması ile ilgili taleplerimizi İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’yu arayıp, taleplerimizi ilettiniz. Bu sebeple Türkiye genelinde esnafın yararına alınan her türlü olumlu kararda Antalya’mız öncülük etti” dedi.

ANTALYA 28.12.2021, 16:21
AESOB Başkanı Dere: “Esnafın yararına alınan her kararda Antalya öncülük etti”

AK Parti Antalya Milletvekili ve MKYK Üyesi Mustafa Köse ile AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni ziyaret ederek AESOB Başkanı Adlıhan Dere ile görüştü. Buluşmada konuşan AESOB Başkanı Dere, Pandemi döneminde milletvekillerinin desteklerini gördüklerini belirterek, “Dükkanların açılması, esnafımızın artık para kazanması ile ilgili taleplerimizi İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’yu arayıp, taleplerimizi ilettiniz. Bu sebeple Türkiye genelinde esnafın yararına alınan her türlü olumlu kararda Antalya’mız öncülük etti” dedi.

AHENK Projesi kapsamında Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber gerçekleştirmiş olduğu Ahilik Cömertlik ve Dürüstlük konulu Ulusal Liseler Arası Resim Yarışmasının Sergisini inceleyen AK Parti Milletvekilleri, ziyaret esnasında AESOB Başkanı Adlıhan Dere ile beraber esnaf ve sanatkarların genel durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“Esnaf her zaman tevazu gösterip güler yüzlü, hoşgörülü olmuştur”

AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Mustafa Köse, her zaman esnafların güler yüzlü olduğunu belirtti. Esnafların böyle bir kültürünün, ahlakının olduğunu belirten Köse, “Esnaflar, ne kadar sıkıntı içerinde olursa olsun her zaman tevazu gösterip güler yüzlü, hoşgörülü olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz ettim hep ifade ediyorum ki Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği esnafımızın evidir. Gerçekten Adlıhan Dere Başkanımız esnafımızın hamisi konumundadır. Kendisi yönetim kurulu ile beraber esnaf için gece gündüz çalışmalarına devam etmektedir. Hepimiz esnafımızın kazancının artması temennisi ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çünkü esnafımız ülkemizin temel dayanağı olarak çimentosu konumundadır. Esnaf olmazsa üretim olmaz, ticaret olmaz. Dolayısıyla esnafımızın güçlenmesi bizim için çok önemli” dedi.

“Antalya esnafı farklı bir konumda ülkemiz için çok önemli bir rol oynuyor”

AK Parti Milletvekili Kemal Çelik ise, Antalya’nın hem tarımın hem de turizmin başkenti olduğundan yerel esnafın üretimde, tedarik ve dağıtım aşamasında ülke için çok önemli bir rol oynadığını belirterek, “Ülkemizin, Antalya’mızın, tarımın ve turizmin gelişmesine çok büyük katkılar sağlıyor. Bu sebeple Antalya esnafımız Türkiye genelinde farklı bir konumdadır. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız Adlıhan Dere de hem hükümetimizle hem de vatandaşlarımızla iyi bir diyalog kurup, Antalya’nın menfaatine ilişkiler oluşturuyor. Pandemi sürecinde de Antalya’mız üretmeye devam etti, tedarik zincirlerini aksatmadı ve tüm dünyaya ihracat yaptı. Pandemi döneminde esnafımız ekonomi açısından kilit rol oynadı. Hükümetimizde yüksek miktarda kredi ve hibe destekleri vererek esnafımızı mağdur etmedi. Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanı Yardımcımıza, Ticaret Bakanımıza ve diğer Bakanlarımıza esnafın talep ve isteklerini aktardık. Bundan sonra da aynı şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. AESOB Başkanımız Adlıhan Dere’nin üst düzey bir organizasyon yeteneği var” diye konuştu.

“Elinizden geleni yaptınız”

Zor durumlarda destek gördüklerini belirten AESOB Başkanı Adlıhan Dere; “Vekillerimizin ikisinin de bizlerle ilgili ifade ettikleri bu güzel düşünceleri bizleri gururlandırdı. Bizleri ziyaret edip, dinlediniz. Ne zaman başımız sıkışsa dara düşsek, ne zaman sizleri arasak çözüm için elinizden gelen her şeyi yaptınız. Pandemi döneminde sizlerin müracaatlarıyla krediler, hibeler ve sağlanan destekler arttırıldı. Bu zor dönemde sizlere aktardığımız her türlü sorunda, talep ve isteklerimizde daima yanımızda oldunuz. Ayrıca dükkanların açılması, esnafımızın artık para kazanması ile ilgili taleplerimizi İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’yu arayıp, taleplerimizi ilettiniz. Bu sebeple Türkiye genelinde esnafın yararına alınan her türlü olumlu kararda Antalya’mız öncülük etti. Zincir marketlerin oluşturduğu haksız rekabet nedeniyle esnaf ve sanatkarlarımızın mağdur olmaması adına her türlü desteği bizlere sağladınız. Esnaflarımızın hak ve menfaatlerini korudunuz” şeklinde konuştu.

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