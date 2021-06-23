AESOB Başkanı Dere: " Esnaf 1 Temmuz’a hazır"

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin son kararı esnaf olarak olumlu bulduklarını söyledi. Başkan Dere, "Antalya genelinde 90 bini aşkın esnafımız adına oldukça olumlu ve sevindirici olmuştur. Pandemi nedeniyle bir buçuk yıldır sıkıntı çeken esnafımız rahat bir nefes alabilecek. Şimdi çalışma, kazanma, açılan ekonomik yaraları sarma zamanıdır" dedi

Esnaf da rahatlar vatandaş da

Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların pandemi nedeniyle zor günler geçirdiğini kaydeden Dere, "Alınan önlemler ve aşılama çalışmalarının hızlanması sayesinde bu sıkıntılı günleri artık geride bırakıyoruz. Bir buçuk yıldır çekilen sıkıntıların boşa gitmemesi ve zor günlere geri dönmemek için geçtiğimiz yıldaki hataları tekrarlamamalı ve rehavete kapılmamalıyız" dedi. Henüz salgın sürecinin bitmediğini de hatırlatan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Tüm sektörlerde tedbirleri en sıkı şekilde almaya devam ederek çalışmalıyız.Sağlık Bakanlığımızın çalışma rehberine uygun işyerlerimizi hazır etmeli belirlenen kuralları sıkı sıkıya uygulamalıyız. Alınan tedbirler istikrarlı bir şekilde sürdürülürse yeni başlayacak eğitim-öğretim yılında okul servisleri ve kantinler de çalışmalarına devam ederek eskisi gibi evlerine ekmek götürebilecek."

Tedbir, istikrar demektir

Rusya’nın Türkiye uçuşlarına izin vermesi ve Rusya’yı takip edeceğini umdukları Avrupa ülkelerininde Türkiye uçuşlarına verecekleri izinlerle turizm sektörünün ivme kazanacağını kaydeden Dere, bu gelişmelerin esnafın turizmden beklediği ekonomik canlanmayı sağlayacağını kaydetti.

Dere şöyle devam etti: "Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamaların sona ermesi ulaştırma sektörümüze rahat bir nefes aldırdı. 1 Temmuz itibariyle oyun yasağının kaldırılması yüz bini aşkın kahvehane ve kıraathane esnafımız ile müşterilerin yüzünü güldürdü. Ülke genelindeki tüm esnafımız uzun bir aradan sonra tam zamanlı olarak faaliyete geçerek zor zamanları geride bırakacak. Bundan sonra yeniden bir kapanma olmaması için HES kodunun ve aşılama çalışmalarının yaygınlaştırılarak sürdürülmesi hem sağlığımız hem de ekonomi bakımından çok önemli".