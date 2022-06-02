AEDAŞ’ın yeni genel müdürü İlkay Baydar oldu

Elektrik dağıtım sektöründe Türkiye’nin öncü şirketleri arasında yer alan Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş’de (AEDAŞ) genel müdürlük görevine İlkay Baydar atandı.

Antalya, Burdur ve Isparta’da 2,3 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’de (AEDAŞ) genel müdürlük görevine enerji sektörünün deneyimli isimlerinden İlkay Baydar atandı. 1998 yılından bu yana enerji sektöründe farklı kademelerde görev yapan Baydar, 1 Haziran’dan tarihinden itibaren AEDAŞ’ta genel müdürlük görevini üstlendi.

"24 yıllık deneyime sahip"

1998 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun olan ve ardından Bahçeşehir Üniversitesi’nde işletme ve yönetim alanında yüksek lisans yapan Baydar, profesyonel iş hayatına 1998 yılında Aktaş Elektrik’te İşletme Bakım Başmühendisi olarak adım attı.

Daha sonra Ayedaş, Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Aksa Enerji gibi elektrik dağıtım şirketlerinde farklı yönetim kademelerinde görev alan Baydar son olarak 2017 yılından bu yana Enerjisa Ayedaş’ta Şebeke Operasyonları Bölge Müdürlüğü görevini yürütüyordu. Sektörde, farklı alanlarda 24 yıllık deneyime sahip olan İlkay Baydar, sahadaki tecrübesinin yanı sıra, elektrik dağıtım sektöründe özelleştirme sonrasında devir, yeni organizasyon, yeni dağıtım sistemi ve işletme stratejileri alanlarında da etkin roller üstlendi.