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Adrasan’da yanan ormanlık alan yeniden yeşillendiriliyor

Antalya’nın dünyaca ünlü tatil bölgesi Adrasan’da 2020’nin Eylül ayında çıkan yangın sonucu 60 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bölgedeki tohum atma ve fidan dikimi töreni yapıldı. Törende konuşan Vali Ersin Yazıcı, gelecek kuşaklara daha yeşil bir Antalya bırakmak için çalıştıklarını belirtti.

ANTALYA 25.02.2021, 11:52
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Adrasan’da yanan ormanlık alan yeniden yeşillendiriliyor

Antalya’nın dünyaca ünlü tatil bölgesi Adrasan’da 2020’nin Eylül ayında çıkan yangın sonucu 60 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bölgedeki tohum atma ve fidan dikimi töreni yapıldı. Törende konuşan Vali Ersin Yazıcı, gelecek kuşaklara daha yeşil bir Antalya bırakmak için çalıştıklarını belirtti.

Kumluca’nın dünyaca ünlü tatil bölgesi Adrasan’da 2020’nin Eylül ayında çıkan yangın sonucu 60 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bölgedeki ağaçlandırma ve rehabilite çalışmaları başladı. Çalışmalar kapsamında düzenlenen törene Vali Ersin Yazıcı’nın yanı sıra Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ve protokol üyeleri katıldı.

“Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile, bugün elinizdeki fidanı dikin.” düsturuyla hareket eden bir dinin mensubu olduğumuzu vurgulayan Vali Yazıcı; yeşilin, ağacın hem inancımızda hem de kültürümüzde çok büyük önemi olduğunu, bunu gençlere anlatmamız gerektiğini söyleyerek, bu tür geri kazanma törenlerinin bunun için büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Daha yeşil bir Antalya için çalışacağız

Bölgedeki ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili konuşan Vali Yazıcı; “Yaşanan üzücü yangının ardından güzel bir olayla bir aradayız. Bölgemiz orman yangınları açısından riskli. Alacağımız tedbirlerle inşallah bu tür üzücü olayların önüne geçeceğiz. Buradaki herkes gibi arzu ediyorum ki bir tane ağacımız değil bir dalımız bile yanmasın. Ama doğanın içinde bazen de insan hatalarıyla bu olaylarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Orman Genel Müdürlüğü’müzün ve Bakanlığımızın, yanan bütün alanları çok hızlı bir şeklide eskisinden daha kuvvetli bir şekilde ağaçlandırarak rehabilite ettiğini görmekten çok mutluyum. Büyük emekler sonucu oluşturulan ormanlarımızı afetlerden korumak için daima hazırlıklı olacağız. Umarım ki bir daha böyle üzücü olaylarla karşılaşmayız. Gelecek kuşaklara daha yeşil bir Antalya bırakmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” diye konuştu.

Tahrip olan bölgelerde çalışmalar sürecek

Tahrip olan ormanlık alanların yeniden doğaya kazandırılması için çalıştıklarını vurgulayan Vali Yazıcı; “Daha önce çalıştığım yerlerde de benzer üzücü olaylarla karşılaştım. Yapılan planlı çalışmalarla, seri bir şekilde tohumlama yaparak bölgedeki orman yapımızı korumaya çalıştık. Bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğümüz bu hedef doğrultusunda hızlı çalışmalar yaparak bölgeyi tekrar eski haline getirebilmek için hızlı planlamalar yapıyor. Bu hedefe bugün burada hepimiz şahit olduk. Orman teşkilatımız yanan alanların yeniden ağaçlandırılması konusunda büyük bir çalışma ve gayret içerisinde. Bu konuda Bakanlığımızı, ormancılık teşkilatında çalışan bölge müdürümüzden, ağaç diken işçimize kadar hepsini kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara büyük görev düşüyor

Antalya’nın bir orman şehri olduğunu ve ormanların korunması konusunda vatandaşlarında desteğinin önemli olduğunu dile getiren Vali Yazıcı; “Buradan şunu söylemek isterim. Şehrimizin en güzel bölgelerinden biri olan Adrasan’da ve ülkemizin hiçbir yerinde bu tür üzücü olaylar hiç olmasın. Şehrimiz ağaç ve orman zenginliği bakımından Türkiye’nin önde gelen illerinden. Biz bu zenginliği korumak ve daha da arttırmak için daima çalışacağız. Her orman yangınında ciğerlerimiz yanıyor. Özellikle bölgede oturanlara Adrasanlılara seslenmek istiyorum. Yaz sezonunda bölge oldukça hareketli. Yanlış bir şey yapan olduğunda jandarmamız orman teşkilatımız bir telefon uzaklığından anında sizin yanınızda olacaktır. Bizler için hayati öneme sahip ormanlarımızdaki bu tür üzücü olaylarda erken ihbar çok önemli. Bu değerleri kaybetmeyelim. Bu tür üzücü olayları en aza indirmek için tüm şehir sakinlerine büyük görev düşüyor. Çünkü ormanlarımız, aldığımız nefesten tutunda hayat bulduğumuz suyun ana kaynağıdır.” dedi.

Böyle güzel bir çalışmaya katılmaktan son derece memnun olduğunu ifade eden Vali Yazıcı; “Türkiye’de son yıllarda ağaç sayısı Orman Genel Müdürlüğünün başarılı çalışmalarıyla artmakta. Ancak bu yeterli değil. Orman alanlarımızın artması için çok çalışmaya devam edeceğiz. Bugün attığımız tohumlar inşallah tüm canlılara nefes olacak. Bizim için hayati öneme sahip ormanlarımızı her daim koruyalım. Yeşilin, ormanın bol olduğu ve havamızın temiz, suyumuzun bol olduğu yarınlarda buluşmak dileğiyle, bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
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