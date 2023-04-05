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ADP, Başkan Uysal ile projelerini konuştu
ANTALYA DÜŞÜNCE PLATFORMU (ADP) BAŞKANI HALİL GÜVENBAŞ VE ÜYELERDEN OLUŞAN BİR HEYET, MURATPASA BELEDİYE BAŞKANI ÜMİT UYSAL 'İ ZİYARET EDEREK ANTALYA İÇİN GELİŞTİRİLEBİLECEK PROJELERİ KONUŞTU.
ANTALYA 05.04.2023, 12:40
Antalya Düşünce Platformu (ADP) Başkanı Halil Güvenbaş ve üyelerden oluşan bir heyet, Muratpasa Belediye Başkanı Ümit Uysal ’i ziyaret ederek Antalya için geliştirilebilecek projeleri konuştu.
Karşılıklı temennilerle geçen toplantı sonrası ADP Başkanı Halil Güvenbaş, Antalya’nın en önemli ilçelerinden Muratpaşa için sunduğu hizmetler ve özveri için, Başkan Uysal’a teşekkür etti.
Uysal da, önemli bir oluşumun ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduklarını ve platformu yakinen ve takdirle takip ettiğini belirtti.