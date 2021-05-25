ABB Başkan Danışmanı Atasoy: "Biyoçeşitliliğin korunması son derece önem"

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü nedeniyle online bir söyleşi gerçekleştirdi. Antalya’nın biyoçeşitlilik açısından son derece zengin bir kent olduğuna vurgu yapılan söyleşide, Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Büyükşehir Belediyesi’nin biyoçeşitliliğin korunması için yaptığı çalışmaları anlattı.

ABB TV’de yayınlanan ‘Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü’ konulu söyleşide Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy Biyomühendis Hüseyin Çağlar İnce ile çevre konulu bir sohbet gerçekleştirdi. Türkiye ve Antalya’nın biyoçeşitliliğinin anlatıldığı söyleşide konuşan İnce, “Muhteşem bir coğrafyada yaşıyoruz. Türkiye’de doğada 80 bin canlı türü var. Her canlının eko sistemde insan yararına dokunan onlarca faydası var. Bu nedenle biyoçeşitliliğin korunması son derece önemli” dedi.

Çevre bilinci

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in çevre ile ilgili konulara büyük bir hassasiyet ile yaklaştığını dile getiren Lokman Atasoy çevre bilinci oluşturulması konusunda yapılan çalışmaları anlattı. Örnek bir çalışmaya imza atıldığını belirten Atasoy, Büyükşehir Belediyesi olarak Antalyalıları kentin yanı başındaki doğal güzelliklerle buluşturabilmek adına Yeşilçam Yürüyüş Yolu Projesi’ni hayata geçirdiklerini söyledi. Atasoy, vatandaşların bir rehbere ihtiyaç duymadan doğada kendi başlarına yürüyüş yapabileceği bir ortam oluşturulduğunu belirterek, Zeytin Yolu Doğa Yürüyüş parkuru için de çalışmaların sürdüğünü anlattı.