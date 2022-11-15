AB İklim Diplomasisi Haftası 2022 etkinliği gerçekleşti

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ortaklığında, ‘AB İklim Diplomasisi Haftası 2022’ etkinlikleri düzenledi. ‘İklim Değişikliği ve Antalya’nın Dayanıklılığını Arttıracak Riskler ve Fırsatlar’ ile ‘Gezenimiz’ başlıklı düzenlenen panellerde iklim değişikliği ve dünyayı küresel ısınmanın etkilerinden koruma ve iklim mücadelesi konusundaki çalışmalar anlatıldı. Etkinlik çerçevesinde, tüm katılımcılar Karaalioğlu Parkı’nda fidan dikimi gerçekleştirerek ‘Artık harekete geçmeliyiz ve doğaya sahip çıkmalıyız’ mesajı verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi nötr karbon hedefi doğrultusunda; Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ortaklığında ‘AB İklim Diplomasisi Haftası 2022’ etkinliği gerçekleştirildi. Bir otelde düzenlenen panele, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, Prof. Dr. İhsan Çiçek, Prof. Dr. Mehmet Somuncu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, Serbest Dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Yaşam Aktivisti Dilara Koçak, moderatörler Akif Türkel ve Serkan Ocak ile çok sayıda paydaş, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Üyeleri, Genç gönüllüler, Büyükşehir Belediyesi izcileri ve Akdeniz Üniversitesi öğrencileri katıldı.

Panelde iklim değişikliği ve dünyayı küresel ısınmanın etkilerinden koruma ve iklim mücadelesi konusundaki çalışmalar anlatıldı. Etkinlikte, gençlerin de fikir ve önerileri dinlendi.

“İklim değişikliğinin sonuçları kötüleşiyor”

Panelde konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, son birkaç yılda iklim değişikliği, küresel ısınma etkilerini daha fazla hissetmeye başladıklarını belirterek, “Son 7 yılda iklim değişikliği sonuçlarının daha da kötüleştiğinin görüyoruz. Örneğin geçen sene Antalya’da çok büyük orman yangınları oldu. Dünyada ölümcül seller oldu. Birçok ülkede kuraklıklar yaşandı. Artık harekete geçmeliyiz. Sıfır emisyon kararına, 2050 yılına kadar ulaşmak çok önemli. Verilen kurallara uyarak bu hedeflere ulaşmak çok önemli. AB ve Türkiye önemli karar aldı. Burada başarılı olmamızın tek yolu birlikte çalışmak. Gençlerden, yaşlısına tüketici davranışı çok önemli. Gençler olarak sizlerin ve herkesin kişisel katkısı olmalı. Gezegenimiz ortak ama gelecek sizlerin” diye konuştu.

“Antalya 2100’lerde sıcak hava dalgaları yaşayacak”

Konuşmacılardan Prof. Dr. İhsan Çiçek de dünyada ortalama sıcaklığın son 10 yılda 1,09 derece arttığını kaydederek, “Sıcaklık karada 1,59 derece, denizler üzerinde 0,88 derece artış gösterdi. Dünya genelinde 2050 yılına kadar ortalama sıcaklığın 3.7 derece, Antalya’da ise 6 derece kadar artış öngörülüyor. Antalya’da 2100’lü yıllarda 40 gün normalin üzerinde sıcaklıklar yaşayacağız. Antalya’da sıcak hava dalgaları akşam daha yoğun yaşanacak. Akşam sıcak hava dalgası arttı. Bu da Antalya’da insanın refah ortamını oluşturmak için 2,5 katına yakın enerji kullanımı gerektiriyor” diye konuştu.

Deniz seviyesindeki artıştan bahseden Prof. Dr. İhsan Çiçek, “Son 10 yılda ortalama deniz seviyesinde her yıl 3,7 milimetre artış yaşandı. 2100’lerde deniz seviyesi 2 metre, 2150’de 5 metre artacak” diye konuştu.

“Türkiye’nin ilk iklim dostu belediyesi”

Türkiye’de ilk iklim dostu kuruluş belgesi alan ve nötr karbon hedefini kamu binasında ilk yapan belediye olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı ve Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, “Artık bizim bir nötr karbon hedefimiz var. Net bir programımınız var. Antalya sıcaklık, yangınlar, yağış ve afetler nedeniyle iklim değişikliğinden etkilenecek bir şehir. Mevsim kaymaları ile birlikte bunlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bundan en çok tarım, turizm ve halk sağlığı konuları etkilenecek. Stratejik planımızı hazırladık. Sera gazı ölçümlerimizi yaptık. 2022 Eylül ayında İklim Eylem Planını hazırlayan nadir belediyeler arasındayız. Antalya’da hem ısınma hem soğutmada için elektrik enerjisini çok kullanıyoruz” dedi.

“Büyükşehir’den çevre dostu projeler”

Lokman Atasoy, konuşmasında Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği çevre ve iklim dostu projeler hakkında da bilgi verdi, “Antalya’da kişi başı 3,28 ton karbondioksit eşdeğer sera gazı salınımı bulduk. Türkiye ortalaması ise 6,1 ton olarak belirlenmiş. Seragazı envanter durumuna göre, binalarda ulaşımda, atıkta, yenilenebilir enerji de 2030 yılı için % 40, 2050 için de nötr karbon hedefiyle eylem planlarımızı belirledik. Güneş Enerji Santralleri bizim için çok önemli bir konuydu. Biz çalışmalarımızda günü kurtaracak çalışmalarda değil, geleceğimizi kurtaracak çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda Güneş Enerji Santrallerimizi 12’e ulaştırdık. Hedefimiz bunu 2023 yılında sadece bir yılda kapasiteyi 7,4 megawat kurulu güçten iki katına çıkarmak, GES’i 18’e çıkarmak. Tarımla ilgili sulamada önemli bir proje hayata geçirdik. Yerelden kalkınma da kırsalda çiftçiyi desteklemek için sulama kooperatiflerinin elektriğinin yüzde 70’ini GES’lerden karşılıyoruz. Tarımı ve çiftçiyi destekliyoruz” diye konuştu.

“Denizin içinde bir ev dolusu eşya ile yüzüyorum”

’Gezegenimiz İçin’ başlıklı panelde konuşan Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen ise yaşamını suda geçiren bir sporcu olduğunu belirterek, “İkinci evim denizler. Uzun yıllardır su altındayım. Yıllarca balıklarla yüzdüm ama son zamanlarda dramatik bir şekilde plastiklerle yüzüyorum. Plastik atıklarla karşılaşıyorum. Maalesef şaşırmıyorum. Her dalışımda bir ev düzecek kadar eşya ile karşılaşıyorum. Karşıma kimi zaman koltuk, mangal, ızgara ayakkabı, tekerlek çıkıyor. Caretta carettanın boynuna ağ takılmış ya da ip dolanmış şekilde görüyoruz. Kurtarmaya çalışıyoruz bazıları kurtaramıyoruz. Veya bir yunus, poşeti deniz anası sanmış yutmuş acı çekerek vefat etmiş oluyor. Haftada bir kredi kartı büyüklüğünde mikroplastik yutuyoruz. Şu anda bir iklim krizi yaşıyoruz ve bu durum çok üzücü. Buna dur demeliyiz” diye konuştu.

“Koçak geri dönüşüme dikkat çekti”

Beslenme uzmanı Dilara Koçak da insanların ihtiyacından fazla gıda ürünü aldığını ve bunu iyi saklayamadığını söyledi. Bir elmanın bile çürütüldüğünde 85 litre temiz su kaynağının kaybedildiğini aktaran Koçak, "Çöplerin etkin ayrıştırılması gerekiyor. Etkin geri dönüşüm olmaması gıda israfı ve gıdaların çöple buluşmasına neden oluyor" diye konuştu.

“Büyükşehir Antalya’nın geleceği için çalışıyor”

Panelde konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Cansel Tuncer de iklim değişikliği ve kuraklığın önüne geçmek için doğa ve çevre dostu bir belediyecilik yaptıklarını belirtti. Tuncer şunları söyledi, “İklim krizi, iklim değişikliği, kuraklık, küresel kuraklık bireysel bir sorun değil. Ama bireysel çabalarla başlaması gereken tüm dünyayı tüm insanlığı etkileyecek bir sorun. Dolayısıyla bizde Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak doğa ve çevre dostu bir belediyeyiz. Ve bu belediye öncülüğünde aldığımız belgelerle başarı ödülleriyle bunları zaten üzerimize düşenin fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Özellikle temiz enerji kaynaklarını kullanmaya önem veriyoruz. Antalya yılın 300 günü güneşli bir kent. Biz tarım ve turizmin başkentiyiz aynı zamanda güneşinde başkentiyiz. Bu anlamda iklim dostu kent kuruluş belgesini alan ilk belediyeyiz ve kamu binasıyız. Bunu söylemekten de gurur duyuyorum. Aramızda gençlerimiz var. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, izcilerimiz var. Farkındalık panelimiz gençlerimizle bir anlam ifade ediyor. İklimi önemseyerek etkinlikler yapıyoruz. Ulusal ve uluslararası pek çok kuruluşun ev sahipliğini yaparak, konferanslar, paneller düzenleyerek farkındalık yaratmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Gezegen için fidan diktiler

Panel konuşmalarının ardından tüm katılımcılar Karaalioğlu Parkı’nda Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, Şahika Ercümen ve Dilara Koçak’ın katılımıyla fidan dikimi etkinliği gerçekleşti. Katılımcılar, Büyükşehir Belediyesi izcileriyle birlikte fidan dikip can suyu verdi. İklim Diplomasisi Haftası etkinliğine ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını ifade eden Başkan Vekili Büşra Özdemir, “Muhittin Böcek Başkanımız yola çevre ve doğa dostu Antalya sloganıyla çıkmıştı. Büyükşehir Belediyesi her zaman çevre ve dostu projelere ve eylemlere destek vermiştir. 3,5 yılda 15 çevre ödülü almamız bunun göstergesi” diye konuştu.