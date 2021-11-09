banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'

95 yıllık orijinal ‘Nutuk’ 10 Kasım’da sergilenecek

Kepez Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Osmanlıca kaleme aldığı 1927 yılına ait orijinal baskı 95 yıllık ‘Nutuk’ ile 100 yıllık Sakarya Meydan Muharebesi ve 1. İnönü Muharebesinin orijinal savaş haritasını 10 Kasım’da saat 9.05’de Cemil Meriç Kütüphanesi’nde sergiye açıyor.

ANTALYA 09.11.2021, 14:04
95 yıllık orijinal ‘Nutuk’ 10 Kasım’da sergilenecek

Kepez Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Osmanlıca kaleme aldığı 1927 yılına ait orijinal baskı 95 yıllık ‘Nutuk’ ile 100 yıllık Sakarya Meydan Muharebesi ve 1. İnönü Muharebesinin orijinal savaş haritasını 10 Kasım’da saat 9.05’de Cemil Meriç Kütüphanesi’nde sergiye açıyor.

Kepez Belediyesi Cemil Meriç Kütüphanesi, dünyanın en kıymetli eserini sergileyecek. 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83. yılında büyük önderin Osmanlıca kaleme aldığı 95 yıllık orijinal baskı Nutuk kitabı ve 100 yıllık Sakarya Meydan Muharebesi ve 1. İnönü Muharebesinin orijinal savaş haritası saat 9.05’ de Cemil Meriç Kütüphanesi’nde sergiye açılacak. Kepez Belediyesi tarafından sergilenecek orijinal Nutuk’un ilk sayfasında “Gazi Mustafa Kemal” yazılı İslam’ın ilk yazı çeşidi olarak tanımlanan kûfi tarzda estetik bir matbu hat bulunuyor.

“Orijinal nüshalar”

Kepez Belediyesi, 100 yıllık Sakarya Meydan Muharebesi ve 1. İnönü Muharebesinin orijinal savaş haritalarını da ziyaretçilerle buluşturacak. Sakarya Muharebesi 30-31 Ağustos 1337 (1921)’de Tarafeyn Vaziyetleri, Sakarya Muharebesi 11 Aralık 1337 (1921) vaziyeti, Sakarya Muharebesi 24 ağustos 1337(1921)tarihinde tarafeyn (tarafların) vaziyetleri başlıklarıyla yer alan savaş haritalarında Türk ordusu ve Yunan kuvvetlerinin durumları gösteriliyor.

“95 yıllık Nutuk”

10 Kasım da Cumhuriyet’in en önemli eserini Cemil Meriç Kütüphanesinde sergileyeceklerini vurgulayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Vefatının yıl dönümünde 10 Kasım da Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha rahmet ve şükranla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun. “ dedi. Kepez Belediyesi olarak, bu 10 Kasım’a farklı bir anlam getirmek istediklerini belirten Tütüncü, “Kepez, kütüphaneleriyle meşhur bir şehrimiz oldu. 16 kütüphane projesiyle Antalya’ya, Antalya’nın bilimine, kültürüne çok farklı ufuklar açıyor. Kütüphanelerimiz aynı zamanda güçlü koleksiyona sahip olmanın yanında, edebiyat tarihimize iz bırakmış eserleri de bir müze sahafiyetinde hemşehrilerimizle buluşturuyor. Bu yıl 10 Kasım da, tam 95 yaşında bir NUTUK kitabını o ilk baskısındaki haliyle hemşehrilerimiz için sergiye açıyoruz. Cemil Meriç kütüphanesi bambaşka bir heyecan yaşıyor. 10 Kasım Çarşamba günü saat 9’u 5 geçe Atatürk’ün NUTUK adlı eserinin 1927 basısı henüz harf inkılabı yapılmadan önceki haliyle, şekliyle Cemil Meriç Kütüphanesinde hemşehrilerimiz için sergiye sunulacak. Cemil Meriç Kütüphanesi’ bu 10 Kasım’ı çok daha farklı değerlendirecek ” diye konuştu.

“100 yıllık savaş haritası”

Cemil Meriç Kütüphanesi’nde sadece 95 yaşında bir Nutuk’un değil, onun yanında tam 100 yaşında bir savaş haritasının da sergileneceğini bildiren Başkan Tütüncü, “100 yıllık Sakarya Meydan Muharebesi ve 1. İnönü Muharebesinin orijinal Savaş haritalarını da yine Cemil Meriç Kütüphanesi’nde sergiye açıyoruz. Türk kültürüne milli tarihimize ait hangi değerler varsa onları bir şekilde edinip, belediyemizin envanterine kaydederek, hemşehrilerimizle paylaşmaya çalışıyoruz. 95. yaşındaki NUTUK adlı eser orijinal haliyle sergilendiğinde pek çok okurun, pek çok gencin dikkatini çekecek. Buda belediyemizin kütür sanat hizmeti olacak. Bir kez daha vefatının seneyi devriyesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun”dedi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6