95 yıllık orijinal ‘Nutuk’ 10 Kasım’da sergilenecek

Kepez Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Osmanlıca kaleme aldığı 1927 yılına ait orijinal baskı 95 yıllık ‘Nutuk’ ile 100 yıllık Sakarya Meydan Muharebesi ve 1. İnönü Muharebesinin orijinal savaş haritasını 10 Kasım’da saat 9.05’de Cemil Meriç Kütüphanesi’nde sergiye açıyor.

Kepez Belediyesi Cemil Meriç Kütüphanesi, dünyanın en kıymetli eserini sergileyecek. 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83. yılında büyük önderin Osmanlıca kaleme aldığı 95 yıllık orijinal baskı Nutuk kitabı ve 100 yıllık Sakarya Meydan Muharebesi ve 1. İnönü Muharebesinin orijinal savaş haritası saat 9.05’ de Cemil Meriç Kütüphanesi’nde sergiye açılacak. Kepez Belediyesi tarafından sergilenecek orijinal Nutuk’un ilk sayfasında “Gazi Mustafa Kemal” yazılı İslam’ın ilk yazı çeşidi olarak tanımlanan kûfi tarzda estetik bir matbu hat bulunuyor.

“Orijinal nüshalar”

Kepez Belediyesi, 100 yıllık Sakarya Meydan Muharebesi ve 1. İnönü Muharebesinin orijinal savaş haritalarını da ziyaretçilerle buluşturacak. Sakarya Muharebesi 30-31 Ağustos 1337 (1921)’de Tarafeyn Vaziyetleri, Sakarya Muharebesi 11 Aralık 1337 (1921) vaziyeti, Sakarya Muharebesi 24 ağustos 1337(1921)tarihinde tarafeyn (tarafların) vaziyetleri başlıklarıyla yer alan savaş haritalarında Türk ordusu ve Yunan kuvvetlerinin durumları gösteriliyor.

“95 yıllık Nutuk”

10 Kasım da Cumhuriyet’in en önemli eserini Cemil Meriç Kütüphanesinde sergileyeceklerini vurgulayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Vefatının yıl dönümünde 10 Kasım da Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha rahmet ve şükranla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun. “ dedi. Kepez Belediyesi olarak, bu 10 Kasım’a farklı bir anlam getirmek istediklerini belirten Tütüncü, “Kepez, kütüphaneleriyle meşhur bir şehrimiz oldu. 16 kütüphane projesiyle Antalya’ya, Antalya’nın bilimine, kültürüne çok farklı ufuklar açıyor. Kütüphanelerimiz aynı zamanda güçlü koleksiyona sahip olmanın yanında, edebiyat tarihimize iz bırakmış eserleri de bir müze sahafiyetinde hemşehrilerimizle buluşturuyor. Bu yıl 10 Kasım da, tam 95 yaşında bir NUTUK kitabını o ilk baskısındaki haliyle hemşehrilerimiz için sergiye açıyoruz. Cemil Meriç kütüphanesi bambaşka bir heyecan yaşıyor. 10 Kasım Çarşamba günü saat 9’u 5 geçe Atatürk’ün NUTUK adlı eserinin 1927 basısı henüz harf inkılabı yapılmadan önceki haliyle, şekliyle Cemil Meriç Kütüphanesinde hemşehrilerimiz için sergiye sunulacak. Cemil Meriç Kütüphanesi’ bu 10 Kasım’ı çok daha farklı değerlendirecek ” diye konuştu.

“100 yıllık savaş haritası”

Cemil Meriç Kütüphanesi’nde sadece 95 yaşında bir Nutuk’un değil, onun yanında tam 100 yaşında bir savaş haritasının da sergileneceğini bildiren Başkan Tütüncü, “100 yıllık Sakarya Meydan Muharebesi ve 1. İnönü Muharebesinin orijinal Savaş haritalarını da yine Cemil Meriç Kütüphanesi’nde sergiye açıyoruz. Türk kültürüne milli tarihimize ait hangi değerler varsa onları bir şekilde edinip, belediyemizin envanterine kaydederek, hemşehrilerimizle paylaşmaya çalışıyoruz. 95. yaşındaki NUTUK adlı eser orijinal haliyle sergilendiğinde pek çok okurun, pek çok gencin dikkatini çekecek. Buda belediyemizin kütür sanat hizmeti olacak. Bir kez daha vefatının seneyi devriyesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun”dedi.