Antalya’nın İbradı ilçesi Ürünlü mahallesinde bulunan 94 yıllık ilkokul restore edildi.

Okulun yaklaşık 20 yıldır kapalı ve atıl durumda olduğunu söyleyen Ürünlü Mahalle Muhtarı Nutfullah Murat Yamansoy “Okulun çatısı akıyordu. Camları kırıktı. İç kısımlar hasar görmüştü. Buranın restorasyonu için Antalya Büyükşehir Belediyesine başvuruda bulunduk. Büyükşehir Belediyesi yerelden kalkınma projesi çerçevesinde okulumuz şu anda tamamen restore edilerek çevre düzenlemesi de yapıldı. Bu tarihi okulumuz önümüzdeki günlerde Agro turizm endemik bitki eğitim tesisi olarak yeniden faaliyete geçirilecek” dedi.