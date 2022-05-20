Liseler Arası Tiyatro Şenliği öğrencilerin hazırladığı ‘Babaannem 100 Yaşında’ oyunu ile başladı.

Alanya Belediyesi 8. Liseler Arası Tiyatro Şenliği kapılarını açtı. ‘Sınıftan Sahneye’ sloganı ile düzenlenen şenliklerin ilk gününde öğrenciler sahne aldılar. Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde sahnelenen ‘Babaannem 100 yaşında’ oyunu yoğun ilgi gördü. Salon tamamen dolarken, TED Alanya Koleji öğrencileri başarılı performansları ile dikkat çektiler. Seyirciler genç tiyatrocuları ayakta alkışladılar. 8. Liseler Arası Tiyatro Şenliği bünyesinde 21 Mayıs Cumartesi günü öğrencilerin hazırladığı ‘Yaşamın Delileri oyunu sahnelenecek. 20.00’da Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki oyuna tüm vatandaşlar davet edildi. 24 Mayıs tarihinde A. Fevzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı ‘Koleksiyoncu’ ve CEV ÖHEP Okulları Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı ‘7 Kadın’ oyunları da tiyatro severlerle buluşacak.