8 bin yıllık geleneği online olarak anlattılar

Antalya Ticaret Borsası ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde pandemi döneminde tarımsal eğitimi sürdürebilmek amacıyla başlatılan uzaktan eğitim programı, peynir atölyesi ile devam ediyor. 10 farklı ülkeden katılımın sağlandığı eğitimlerin 24 Ocak’a kadar devam edeceği bildirildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu yapılan ve bin 500’ün üzerinde katılımcının ders aldığı atölyede antikçağdan günümüze peynirin yapımından, bugünkü peynir varlığına, peynir çeşitlerinden peynir yapımına kadar çok sayıda bilgi paylaşıldı. Atölyeye Kıbrıs, İngiltere, Almanya, Singapur, Malta, Avusturya, Ürdün, Rusya, ABD, İsviçre’den katılımlar oldu.

Peynir Atölyesi’nde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seval Sevgi Kırdar, antik çağlardan günümüze peynirin serüvenini anlattı. Peynirin 8 bin yıllık bir geçmişi olduğunu kaydeden Kırdar, “İmparatorluklar ve aristokrasiden, seramik ve yazıdan, metal aletlerden ve silahlardan önce peynir vardı. Cilalı taş devrinde hayvanların evcilleştirilmelerinden sonra Akdeniz kıyılarında Mezopotamya’da veya bugünkü güney batı Asya denilen İndus Vadisi’nde çobanlar tarafından peynirin yapıldığı sanılmaktadır” dedi.

"Dünyada 4 bin çeşit peynir var"

Kırdar, Yunanlılar ve Romalıların peynir yaparken sütü kestirmek için incir sütü, kuzu ve oğlak şirdeni, deve dikeni çiçeği, yaban safran taneleri, sirke ve eşek sütünü kullandıklarını da belirtti.

Dede Korkut hikayelerinde süt, kaymak ve peynirin bolluğun varlık ölçüsü olarak ifade edildiğini anlatan Kırdar, Van otlu peynirinin bir hekim tarafından ilaç niyetine hazırlandığına dikkat çekti. Dünyada 4 bin çeşit peynir bulunduğunu, ülkemizde 200 peynir çeşidi olduğunu kaydeden Kırdar, “Türkiye bir peynir ülkedir. Kaydı olmamakla birlikte daha fazla peynirimizin olduğunu biliyoruz. AB nezdinde tescilli peynirimizin olmaması büyük eksiklik. Karaman Divle obruk peyniri dünyanın en iyi 5 tulup peyniri arasında sayılıyor. Yatmadan yarım saat önce yenilen peynir, uyku kalitesini arttırıyor. Peynirin içerisinde bulunan triptofan isimli aminoasit de stresi azaltarak uyku kalitesini yükseltiyor” diye konuştu.

"Kuşaktan kuşağa aktarırız"

Peynir Atölyesi’nde ders veren Süt Rüyası Kurucusu Öznur Apaydın Arıkan, ev yoğurdu, labne peyniri, tatlı lor yapımını uygulamaları olarak anlattı. Arıkan, süt ürünleri yapımının püf noktalarıyla ilgili katılımcılara bilgi verdi. 2019 yılında düzenlenen 10. YÖREX’e katılarak peynir yapımını anlattığını anımsatan Arıkan, “Peynir yapımına olan ilginin her geç en gün arttığını gözlemliyorum. Umarım geleneksel yöntemleri kuşaktan kuşağa aktarırız” şeklinde konuştu.

Öte yandan, ücretsiz online peynir atölyesi, 24 Ocak’a kadar eğitime devam edecek.