75. Yıl Kreş ve Çocuk Kulübü öğrencilerine coşkulu mezuniyet töreni

Akdeniz Üniversitesi 75. Yıl Kreş ve Çocuk Kulübü yılsonu gösterisi ve mezuniyet töreni büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu’nda gerçekleşen törende konuşan 75. Yıl Kreş ve Çocuk Kulübü Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Özlem Kaştan, “Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve kreşimizde çalışan tüm arkadaşlarımız günlerce çalışarak bu gösteriyi hazırladılar. Hepimiz en az çocuklarımız kadar heyecanlıyız. Tören için emek harcayan tüm arkadaşlarıma, çocuklarımıza ve en büyük destekçimiz olan siz değerli velilerimize teşekkür ederim” diye konuştu.

“Başarılarınız bizim gurur kaynağımız olacak”

Mezun çocuklara bundan sonraki yaşamlarında sağlık, mutluluk, huzur ve başarı dileklerinde bulunan Dr. Öğretim Üyesi Özlem Kaştan, “Sevgili çocuklar, yolunuz her zaman kıymetinizi bilen ve sizin de kıymetini bileceğiniz kalıcı dost, samimi ve dürüst insanlarla buluşsun. Sizin başarılarınız bizim daima gurur kaynağımız olacak” ifadelerini kullandı. Geleneksel kıyafetlerle halk oyunlarının büyük beğeni topladığı törende öğrenci ve veliler oldukça heyecanlıydı.

Duygusal anlar yaşandı

Öğrencilerin yerli ve yabancı müzikler eşliğinde sergiledikleri performansları izleyenlerden tam not aldı. En büyük alkışı ise Türk bayraklarıyla yapılan gösteri topladı. Ayrıca miniklerin öğretmenleriyle birlikte yıl boyunca yaptıkları etkinliklerin fotoğraflarından oluşan slayt gösterisi de izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Coşku ve heyecanın hâkim olduğu etkinlik öğrencilerin öğretmenlerinin ellerinden mezuniyet belgelerini almalarının ardından kep atma töreni ile sona erdi.