banner528

banner549

banner547

Son Dakika
O ilçelerde denize girmek yasaklandı
O ilçelerde denize girmek yasaklandı
İşsiz sayısı Haziran azaldı
İşsiz sayısı Haziran azaldı
Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması
Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

7,5 yıl hapis cezası ile aranan firari, jandarmaya yakalandı

Antalya’nın Kemer ilçesinde jandarma ekipleri, 14 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 7 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası ile aranan firariyi yakaladı.

ANTALYA 10.08.2022, 11:09
7,5 yıl hapis cezası ile aranan firari, jandarmaya yakalandı

Antalya’nın Kemer ilçesinde jandarma ekipleri, 14 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 7 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası ile aranan firariyi yakaladı.

Kemer İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Göynük Mahallesi’nde; nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; yapılan operasyonda 14 suç kaydı bulunan ve göçmen kaçakçılığı yapma suçundan toplam 7 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan C.T. isimli şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından şüpheli cezaevine gönderildi.

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu