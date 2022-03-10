73 yaşındaki demir adam, huzurevi sakinlerine moral verdi

Antalya’da spor yaparak daha sağlıklı kalınabileceğini anlatan 73 yaşındaki demir adam lakaplı ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Ali Bıdı evde, yolda, otobüste, havalimanında, işyerinde spor yaptığını belirterek uygulamalı olarak gösterdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Fethi Bayçın Huzurevi, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Ali Bıdı’yı konuk etti. ‘Demir adam’ lakaplı 73 yaşındaki Ali Bıdı, huzurevi sakinlerine iş ve spor yaşamında nasıl spor yaptığını ve nasıl beslendiğini anlattı. Hayata bakış açısının belirli bir yaşa gelindiğinde değiştiğini ifade eden Ali Bıdı, huzurevi sakinlerine artık kendileri için yaşamaları gerektiğini anlattı.

“Kendinize yatırım yapın”

Beynin sürekli düşünce ürettiğini, bunu kontrol altına almanın mümkün olduğuna dikkat çeken Ali Bıdı, “Bugüne kadar sevdikleriniz için yaptığınız yeter. Artık, kendinize yatırım yapın. Sağlıklı beslenin. Spor yapın. Sporu hayatın her alanında uygulayın. Örneğin, evde, yolda, otobüste, havalimanında, işyerinde spor yapın. Ben yapıyorum. Bakın böyle yapacaksınız” dedi.

“Hayata pozitif bakarak katkı koyun”

Pozitif enerjisi ile huzurevi sakinlerine moral aşılayan Ali Bıdı, kendisine sorulan soruları da yanıtladı. Yan gelip yatmanın işin kolayı olduğunu sözlerine ekleyen Bıdı, “Bakın devlet size çok güzel imkanlar sağlamış. Gelin bu güzelliğe sağlığınıza dikkat ederek, hayata pozitif bakarak katkı koyun. O zaman göreceksiniz ki bizim yaşımızdakilere söylenen ‘yaş 70 iş bitmiş’ sözünün ne kadar da anlamsız olduğunu daha iyi algılayacaksınız” diye konuştu.