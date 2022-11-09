7. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi için geri sayım başladı

2008 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, 15-19 Kasım tarihleri arasında Marmaris’te gerçekleştirilecek. Kongrede Türkiye ve dünya arıcılığının teknik ve ekonomik sorunları ile çözüm yolları tartışılacak.

Hem üreticinin hem de sektör temsilcilerinin sesine kulak verilecek olan Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi’nde Türkiye ve dünya arıcılığının teknik ve ekonomik sorunları ile çözüm yolları tartışılarak, Anadolu arı ürünleri ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılacak. Arıcıların sorunlarının tartışılması için özel oturumların da düzenleneceği kongrede, bilimsel sunumlar yapılacak. Alanında uzman konuşmacıların yer alacağı bilimsel programlar dahilinde BEE’O Propolis Genel Müdürü Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı ve Genel Müdür Yardımcısı Ziraat Yüksek Mühendisi Taylan Samancı da apiterapi ve arı ürünleri, Anadolu propolisi ve diğer Anadolu arı ürünlerinin üretimi, standardizasyonu, kalite süreçleri ve gıda güvenliği gibi konuları içeren sunumlar gerçekleştirecek.