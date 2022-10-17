7. Kaleiçi Old Town Festivali’nde 4 belediyeyle kardeş şehir ve işbirliği protokolü imzalandı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 27 ülkeden 52 şehrin katıldığı 7. Kaleiçi Old Town Festivali’nde İtalya, Tunus ve Moldova’ya bağlı özer Cumhuriyet Gagavuzya’dan 3 belediyeyle kardeş şehir, 1 belediyeyle de iş birliği protokolü imzaladı.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 7’ncisini düzenlendiği Kaleiçi Old Town Festivali sona erdi. 13 Ekim Perşembe günü başlayan festival, 4 gün boyunca devam ederken Bartın’da yaşanan maden faciası nedeniyle festivalin hafta sonu tüm müzik, eğlence ve sahne etkinlikleri iptal edildi.

Festivale bu yıl Balkanlardan Avrupa’ya, Kuzey Afrika’dan Orta Doğu ve Güneydoğu Asya’ya, KKTC, Malta ve İrlanda gibi ada ülkelerinin de aralarında bulunduğu 27 ülkeden 52 şehir katıldı. Konuk ülke heyetleri, Antalya’nın tarihi kent merkezinin sokaklarında, meydanlarında sanat çalışmaları, atölyeler ve söyleşilerle devam eden festival heyecanın parçası oldu.

Dört ülke bir arada

Festival bu yıl, Muratpaşa Belediyesi ile İtalya’dan Gradara, Tunus’tan La Goulette ve Moldova’ya bağlı özerk cumhuriyet olan Gagavuzya’nın başkenti Komrat şehirleriyle ‘kardeş şehir’ protokol imza törenine de ev sahipliği yaptı. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende Başkan Uysal’la birlikte Gradara Belediye Başkanı Filippo Gasperi, La Goulette Belediye Başkanı Amel Limam ve Komrat Belediye Başkanı Sergey Anastasov yer aldı.

Dört ülkeden belediye başkanlarının aynı sahnede bir araya geldiği tören İstiklal Marşı ve konuk ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı. Törende Başkan Uysal, kardeş şehir protokolü imzalanan şehirlerle yıllar içinde gelişen çok güçlü ilişkilerinin, bağlarının oluştuğunu söyledi. “Kişisel olarak zaten kardeş gibiyiz” diyen Başkan Uysal, bundan sonra şehirlerin de iş birliği yapacağını belirtti.

Kentlerle iş birliği

Herkesin kazanacağı, herkesin karlı çıkacağı, herkesin birbirine katkı sağlayacağı ilişkilerin geleneksel hale geleceğini aktaran Başkan Uysal, “Umuyorum ki gelecekte katılımcı kentlerimizin birçoğuyla aynı duyguyu yaşarız. Herhangi bir rezervimiz, herhangi bir limitimiz yok. Kentlerin iş birliği duygusunun gücüne dayanıyoruz. Biz kültür varlıklarını korumak isteyen, dünya barışına katkıda bulunmak isteyen bütün kentlerle kardeş olmaya hazırız. Bunu arzuluyoruz. Bu duyguyu taşıyan, bu arzuyu, bu isteği taşıyan, nüfusunun kaç olduğu önemli değil, coğrafyası, bölgesi önemli değil, dili, kültürü önemli değil, bütün dünya kentleriyle iş birliği yapmak istiyoruz” dedi.

12 ay turizm vizyonu

Kaleiçi Old Town Festivali’yle şehirler arasında kalıcı kültür köprüleri inşa ettiklerini belirten Başkan Uysal, bunun Kaleiçi ve Antalya şehir merkezinde turizminde 12 aya yayılmasını sağladığını söyledi. Kaleiçi merkezli çalışmaları 8 yıldır sürdürdüklerini söyleyen Başkan Uysal, “Antalya, kitle turizminde tartışmasız dünyanın en önemli destinasyonlarının başında geliyor. Bununla birlikte 12 ay turizmin devam ettiği Kaleiçi, Antalya bir kent vizyonudur. Bu kente bakış açısıyla, Antalya’mızın geleceğini doğru kurgulanmasıyla ilgilidir” ifadelerini kullandı.

iyi niyet protokolü

Festivalde kardeş şehir protokolleriyle birlikte Başkan Ümit Uysal ve Gürcistan Telavi Belediye Başkanı Levan Andriashvili tarafından iyi niyet ve işbirliği protokolü imzalandı. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenen imza töreninde Başkan Uysal, Gürcistan’ın da tarihi varlıkları, gastronomisi ve kültürel özellikleri dünya kültür mirasının önemli bir parçası olduğunu söyledi. Başkan Uysal, Telavi’nin de bu kültürün önemli bir temsilcisi olduğunu dile getirdi. Uysal, “Kendileriyle iyi niyet ve iş birliği sözleşmesi imzalamaktan onur duyuyoruz. İmzaladığımız sözleşmenin her iki çevrede çok faydalı bir iş birliği ortamı hazırlayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.