65 yaştı üstü yaşlılardan muhteşem dans gösterisi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşlı Merkezi bireyleri Türk Sanat Müziği ve salon dansları gösterisi sergiledi. Genç dansçıları aratmayan, salsa ve bachata performansları ile büyük beğeni toplayan dansçılar, ayakta alkışlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 65 yaş üstü bireyleri spor, fizik tedavi, sosyal ve kültürel etkinliklerde bir araya getirdiği Aktif Yaşlı Merkezi sakinleri Türk Sanat Müziği (TSM) konseri ve salon dansları gösterisi sundu. Konser öncesinde Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Fuaye Alanı’nda yaşlı bireylerin yıl boyunca yaptığı resim ve ahşap boyama çalışmaları sergilendi.

“Sosyal ve kültürel buluşma noktası”

AKM Aspendos Salonu’nda gerçekleştirilen gösteriyi Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Doç. Dr. Önder Bilgin, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin ve çok sayıda vatandaş izledi. Sosyal Hizmet Dairesi Başkanı Güven Ulutekin, pandemi döneminde kapalı kalan Aktif Yaşlı Merkezi’nin artık daha aktif bir şekilde hizmet vereceğini söyledi. Korkuteli ve Muratpaşa’da olmak üzere iki merkezin olduğunu belirten Güven Ulutekin, “Aktif Yaşlı Merkezlerimizde yaşları belirli bir noktaya gelmiş vatandaşlarımız bir araya gelerek sosyal ve kültürel etkinliklerde buluşuyor. Amacımız bu merkezleri Antalya’nın 19 ilçesine yaymak” dedi.

Dans gösterisi ayakta alkışlandı

Daha sonra ise Aktif Yaşlı Merkezi bireylerinden oluşan TSM korosu sahne aldı. Hicaz makamı, muhayyer makamı, nihavend ve uşşak makamında eserler seslendirdi. İzleyenler de koroya eşlik ederek, keyifli dakikalar geçirdi. Gecenin sonunda ise Aktif Yaşlı Merkezi bireyleri, salon dansları gösterisiyle büyük bir sürpriz yaptı. Yaşlı bireyler salsa ve bachata danslarıyla izleyenleri büyüledi. Aktif Yaşlı Merkezi bireyleri performansları ile ayakta alkışlandı.