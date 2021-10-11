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6. Kaleiçi Old Town Festival, logusu bulunan işletmelerden indirim

Muratpaşa Belediyesi’nce düzenlenen ve perşembe günü başlayacak 6. Kaleiçi Old Town Festivali’nde, festival logosu bulunan işletmeler, saat 12.00’den 20.00’ye, yüzde 50’ye varan indirimler uygulayacak.

ANTALYA 11.10.2021, 14:07
6. Kaleiçi Old Town Festival, logusu bulunan işletmelerden indirim

Muratpaşa Belediyesi’nce düzenlenen ve perşembe günü başlayacak 6. Kaleiçi Old Town Festivali’nde, festival logosu bulunan işletmeler, saat 12.00’den 20.00’ye, yüzde 50’ye varan indirimler uygulayacak.

Antalya’nın tarihi kent merkezi Kaleiçi’nde Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 6.’sını gerçekleştireceği Kaleiçi Old Town Festivali, 14 Ekim Perşembe günü, birbirinden renkli görüntülere sahne olarak geleneksel kortejiyle başlıyor. Kaleiçi’nin 27 aynı noktasında, konserler, sergiler, imza günleri, interaktif tiyatro gösterileriyle 187 etkinliğin gerçekleştireceği festival, 17 Ekim’e kadar devam edecek.

Yaşayan antik kent Kaleiçi’nde 4 gün boyunca devam edecek festivalde, Kaleiçi işletmeleri de ‘happy hour’ düzenleyecek. Kaleiçi İşletmeciler Derneği Başkan Yardımcısı İhsan Akkuş, bu yıl 6’ncısı düzenlenecek festivale dernek olarak katkı sağlamak istediklerini belirterek, “Misafirlerimize, seçili ürünlerde 12.00 - 20.00 saatleri arasında yüzde 50’ye varan indirimler uygulayacağız” dedi. İndirimlerin Kaleiçi Old Town Festival logosu bulunan işletmelerde geçerli olacağını belirten Akkuş, “Umarım keyifli, güzel, şahane bir festival geçirir ve önümüzdeki sezona hazırlanmaya başlarız” şeklinde konuştu.

Diğer yandan, Muratpaşa Belediyesi’nin pandemi nedeniyle zor günler yaşayan müzisyenlere destek olmak amacıyla başlattığı Müzik Sokak’ta etkinliklerini bu haftaki noktalarından biri de Kaleiçi’nin en görkemli yapılarından tarihi Üç Kapılar oldu. Hafta sonu Üç Kapılardan yükselen müziğin sesini duyan Antalyalılar, alanı doldurdu ve birbirinden hareketli şarkılarla dans edip eğlendi.

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