6. Antalya Edebiyat Günleri başladı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Buket Uzuner, Latife Tekin, Cevat Çapan gibi isimlerinin buluşacağı 6. Antalya Edebiyat Günleri’nin açılışında “Şehrimizle sanatçılarımız eşit mesafeden görüşüyor, buluşuyor. Sanatçılarımız şehrimizin birer estetik canlı öğesine dönüşüyor” dedi.

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin Başkanı Ümit Uysal’ın “Çağdaş, yaşanabilir bir kentin, sakinlerine ve konuklarına sundukları arasında zengin bir edebiyat ortamı da olmalıdır” sözleriyle başlayan Antalya Edebiyat Günleri’nin 6’ncısı başladı. Her yıl öykü dalında verdiği ödüllerle edebiyat dünyasının önemli etkinleri arasında yer almayı başaran Antalya Edebiyat Günleri, 7 Kasım’a kadar devem edecek. Bu yıl Buket Uzuner ve Cevat Çapan’a onur ödüllerinin takdim edileceği Antalya Edebiyat Günleri, Muratpaşa Belediyesi Aydın Kanza Sanat Galerisi’nde Lütfü Dağtaş’ın, küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu’nun yaptığı “Fotoğrafın Caz Saatleri” isimli sergisi açılışıyla başladı.

“Rüyanın içerisinde yaşar gibiyiz”

Çok sayıda davetlinin yer aldığı açılışta konuşan Başkan Uysal, Antalya Edebiyat Günleriyle, şehir ve sanatçıların eşit mesafede görüşüp buluştuğunu belirterek “Sanatçılarımız şehrimizin birer estetik canlı öğesine dönüşüyor” dedi. Muratpaşa’da çok sayıda sanatsal duyarlılık taşıyan insanın yaşadığını dile getiren Başkan Uysal, “Muratpaşa’mız böyle bir yer. Tüm bunlar olup biterken, Toros Dağları Antalya Ovası ve platolar muhteşem bir bütünlük oluşturuyor. Sanki bir rüyanın içerisinde yaşar gibiyiz. İnsanların bozduğu, tahrip ettiği şeyler dışında, rüyamızı bozan, estetik dünyamızı bozan hiçbir şey yok” diye konuştu.

“Hayatı yorumluyor”

Lütfü Dağtaş’ın çok farklı bir sanatçı olduğunu belirten Başkan Uysal, “Çok özel birisi çok farklı bir bakış açısı var. Hayatı yorumluyor. Kendi bakış açısını, farklı sanat disiplinlerini bir araya büyük bir estetik duyarlılıkla getirerek bizlere sunuyor” diye konuştu. Antalya Edebiyat günleri kapsamında ücretiz gezilebilecek sergide, Dağtaş’ın fotoğraflarına yurt içinde ve dışında sanatın farklı branşlarından 99 kültür insanının metin, resim, karikatür ve fotoğraf aracılığıyla yaptığı değerlendirmeler yer alıyor.