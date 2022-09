59. Antalya Altın Portakal Film Festivali uluslararası uzun metraj film yarışması heyecanı başladı

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alacak 10 film ile bu filmleri değerlendirecek jüri üyeleri açıklandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen festivalde Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmler, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu dallarında Altın Portakal heykelleri için yarışacak.

Jüri üyeleri açıklandı

İddialı yapımları değerlendirecek Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması ana jürisinde; oyuncu Anamaria Marinca, oyuncu Jean-Marc Barr, film küratörü ve eleştirmeni Nikolaj Nikitin, Arte France direktörü Olivier Pre ve yönetmen, senarist Valdimar Jhannsson yer alıyor.

Kariyeri boyunca rol aldığı sanat filmlerinde olduğu kadar hasılat rekoru kıran gişe filmlerinde de beğeni kazanan, 4 Ay, 3 Hafta 2 Gün (2007), 1988 (2017) gibi ödüllü yapımlarda ve son olarak ilk gösterimini 2022 Sundance Film Festivali’nde yapan You Won’t Be Alone filminde rol alan Romanyalı tiyatro ve sinema oyuncusu Anamaria Marinca; Luc Besson’un filmi Derinlik Sarhoşluğu’nda (1988) yıldızlaşan, Lars von Trier’in Avrupa (1991), Dalgaları Aşmak (1996), Karanlıkta Dans (2000), Dogville (2004), Manderlay (2005), Emret Patronum (2006) ve İtiraf (2013) gibi filmlerinde rol alan, Pascal Arnold’la birlikte "Özgürlük Üçlemesi" başlığı altında üç film ile Bir Fransız Ailenin Cinsel Kronolojisi’ni (2012) yöneten, 2018 yılında Semih Kaplanoğlu’nun yönettiği Buğday filminde başrolde oynayan Jean-Marc Barr; film küratörü ve eleştirmen olarak 25 yılı aşkın deneyime sahip, uzun yıllar Berlin Film Festivali’nin programcılığını yapmış, School of Film Agents (SOFA)’nın kurucusu Tallinn Black Nights Film Festivali küratörlerinden, Palic European Film Festivali Sanat Yönetmeni Nikolaj Nikitin; 1995 ve 2009 yılları arasında Paris Sinema Müzesi Cinémathque Française’de program yöneticiliği, 1997’den 2012’ye dek Les Inrockuptibles ve başka yayınlar için film eleştirmenliği, 2004 ve 2009 yılları arasında Cannes Directors’ Fortnight Seçkisi’nin sanat yönetmenliğini yapan, 2009’da Locarno Uluslararası Film Festivali’nin sanat yönetmenliğini üstlenen 2012’den bu yana Arte France Cinema’nın direktörlüğünü üstlenen ve Arte France için film seçimi direktörlüğü yapan Olivier Pre; başrolünde Noomi Rapace’in yer aldığı ilk uzun metraj filmi Kuzu ile Akademi Ödülleri ve BAFTA En İyi Uluslararası Uzun Metraj kısa listesine giren, 2021’de ilk gösterimini yaptığı Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış Bölümü’nde Orijinallik Ödülü alan, Rogue One, Yarının Savaşı ve Taht Oyunları gibi film ve dizilerde farklı departmanlarda çalışan İzlandalı yönetmen ve senarist Valdimar Jhannsson.

Uluslararası yarışmada heyecan başlıyor

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda ABD, Belçika, Bulgaristan, Bolivya, Fas, Fransa, Hollanda, İran, İrlanda, İsrail, İspanya, Letonya Cumhuriyeti, Lüksemburg, Polonya, Romanya ve Uruguay yapımı 10 film yer alıyor. Venedik, Fajr, Saraybosna, Tribeca, Berlin gibi dünyanın önemli festivallerinde izleyici ile buluşan yapımlar Türkiye’de ilk kez Festivalde gösterilecek.

Léopold Legrand’ın geçim sıkıntısı çeken ve altıncı bebeklerini bekleyen bir aile ile bebek sahibi olamayan bir aile arasındaki anlaşmayı konu alan filmi Altıncı Çocuk / The Sixth Child; doğayla iç içe yaşamak için kırsal bir bölgeye göç eden bir çiftin köylülerle yaşadığı çatışmaları konu alan, San Sebastian Film Festivali’nde izleyiciyle buluşan Rodrigo Sorogoyen imzalı Canavarlar / The Beasts; Damian Kocur’un Venedik Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü’nü alan, tatil için yaşadığı kasabaya dönen bir genç müzisyen üzerinden şiddeti ve göçmenliği sorguladığı filmi Ekmek ve Tuz / Bread and Salt; Signe Baumane’nin Tribeca Film Festivali’nde izleyiciyle buluşan, bir kadının içinde büyüyen isyanı tutku, mizah ve öfkeyle anlattığı canlandırma Evlilik Hayatım / My Love Affair With Marriage; Paul Negoescu’nun küçük bir kasabada iradesi dışında bir dizi olaya karışan bir polisi konu alan, Saraybosna Film Festivali’nde gösterilen filmi Görev Adamları / Men of Deeds; Kazem Daneshi’nin Fajr Film Festivali’nde En iyi Senaryo Ödülü’nü kazanan, belediye başkanını ilgilendiren bir davada görevli olan bir savcının yaşadığı ikilemi konu aldığı Mahkeme / Dustland; Yasmine Benkiran’ın hayatlarında farklı sorunlarla baş etmeye çalışırken yolları kesişen iki kadın ve bir çocuk ile onların peşindeki polisleri odağına aldığı Melikeler / Queens, ve yaz tatilinde uzak akrabalarının yanına gönderilen bir çocuğun başta uyum sağlayamadığı bu yerde zamanla kurduğu derin bağları anlatan Colm Bairéad imzalı, Berlin Film Festivali Generation Kplus En İyi Film ve Çocuk Jürisi Mansiyon Ödüllü Sessiz Kız / The Quiet Girl yarışmanın merakla beklenen yapımlarından.

Michal Vinik’in daha rahat bir hayat sürmek için ülkelerini bırakıp İsrail’e göç eden iki kardeş üzerinden anlaşmalı evlilikleri sorguladığı Venedik Film Festivali’nde gösterilen Valeria Evleniyor / Valeria is Getting Married ve Martn Boulocq’un Protestanlığın Latin Amerika’da giderek güçlenen etkisi üzerine düşündüren ve Bolivya toplumunu yönlendiren yeni ideolojik bağımlılığı da ele alan Tribeca Film Festivali En İyi Senaryo ödüllü filmi Ziyaretçi / The Visitor yarışmada yer alan diğer dikkat çekici filmler.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nın kazananları 8 Ekim’de festivalin kapanış ve ödül töreninde belli olacak.