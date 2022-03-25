58. Kütüphane Haftası etkinliklerle kutlanacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Haftası’nı 28 Mart-1 Nisan tarihleri arasında sürecek etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Etkinlikler kapsamında Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Doğan Hızlan Kütüphanesi’nin 10. Yılı da kutlanacak.

1964 yılından bu yana Mart ayının son pazartesi günü başlayan ve bir hafta süren etkinliklerle kutlanan Kütüphane Haftası’nda Antalya Büyükşehir Belediyesi bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. Etkinliklerle dolu geçecek Kütüphane Haftası’nda söyleşi, atölye, sergi ve tiyatro gösterisi olacak.

“Etkinliklerle dolu hafta”

Kütüphane Haftası kapsamında 28 Mart Pazartesi Doğan Hızlan Kütüphanesi Bahçesi’nde Yazar Burcu Bahar’la Çocuklar İçin İnteraktif Sesli Okuma Etkinliği düzenlenecek. Aynı gün çocuklar için “Benim Ayracım” isimli atölye çalışması yapılacak. 30 Mart Çarşamba günü Doğan Hızlan Kütüphanesi Bahçesi’nde bu kez yazar Özge Bahar Sunar’la Çocuklar İçin İnteraktif Sesli Okuma Etkinliği gerçekleştirilecek. Aynı gün çocuklar için “Benim Ayracım” isimli atölye çalışmasının da tekrarı olacak.

“Genç yazarlardan söyleşi”

31 Mart Perşembe günü AKM Perge Salonu’nda genç yazarlar okurlarıyla buluşacak. Ekin Şiar Baloğlu, Gamze Aydeniz ve Kübra Berk “Z Kuşağı Edebiyatı ve Gençlik” konulu söyleşiye katılacak. 1 Nisan Cuma günü ise Aksu Perge Ortaokulu’nda kardeş kütüphane açılışı, AKM Perge Salonu’nda Kırmızı Kalem Sanat tarafından “De Ayrı Yazılı” isimli interaktif performans sahnelenecek.