50 yaş ve üzerindeki yolculara avantajlı uçuş

Corendon Airlines 10 Ekim 2022-31 Mart 2023 tüm kış uçuşlarında 50 yaş ve üzerindeki yolcular için yüzde 20 indirim kampanyası başlattı. Kampanya, 31 Ekim’e kadar web sitesi üzerinden veya yetkili seyahat acentelerinden yapılacak rezervasyonlarda geçerli olacağı bildirildi.

Kış aylarında Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre ve Polonya’dan Avrupa’nın en popüler tatil destinasyonlarına avantajlı fiyatlar uygulanacak. Kampanya çerçevesinde Türkiye çıkışlı uçuşlarında da aynı imkanı sunan havayolu, kış ayları boyunca Türkiye’den Avrupa’ya direkt uçuşlar düzenleyecek.

Uçuş gününde en az 50 yaşında olan yolculara özel uygulanan "50+ Keyfi" kampanyası, tek yön veya gidiş-dönüş olarak satın alınan uçuşlar için tüm uçuş ve ücret tiplerinde geçerli sayılacağı bildirildi.