5 yıldızlı otellere komşu çardakların yıkımı ertelendi

Antalya’nın Aksu ilçesi Kumköy bölgesinde birinci derece sit alanı içinde yer alan çardakların, caretta carettaların üreme alanlarını etkilemesi dolayısıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kaldırılmasına karar verildi. Bugün yapılacak çardak kaldırma işlemleri, hava durumunun kötü olmasından dolayı ileri bir tarihe ertelendi.

Çardakların kaldırılması ile ilgili açıklama yapan Aksu Belediyesi, olayın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Aksu Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklama şu şekilde: “Aksu Belediyesi olarak çardakların, 1. Derecede Doğal Sit Alanı içinde bulunması nedeniyle 26 Ocak Çarşamba günü kaldırılmasına karar vermiştik. Antalya’da seyreden olumsuz hava koşulları ve çardak sahibi vatandaşlarımızın henüz tamamının malzemelerini almamış olmaları nedeniyle, halkın malzemelerinin ziyan olmaması da düşünülerek çardakların kaldırılmasını ileri bir tarihe erteledik. Vatandaşlarımızın malzemelerini en kısa sürede toparlamalarını rica eder, ardından çardakların söküm işleminin gerçekleştirileceğini kamuoyuna saygıyla bildiririz.”