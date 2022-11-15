5 merkez ilçede 10 ay sürecek kanalizasyon temizliği başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentin alt yapı sorunlarını en aza indirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, 5 merkez ilçede 10 ay sürecek 450 km’lik kanalizasyon hattı çalışması başladı.

ASAT Genel Müdürlüğü tarafından 10 ay sürecek kanalizasyon temizliği çerçevesinde 5 merkez ilçede çalışmalar başladı. ASAT ekipleri Konyaaltı, Muratpaşa, Aksu, Kepez, Döşemealtı’nda 450 km’lik kanalizasyon hattı temizliğine başladı. Merkez ilçelerin toplamda 450 km’lik hat çerçevesinde, 200, 300, 400 ve 500 mm çaplı borular için temizleme çalışmalarını aralıksız gerçekleştiriyor. Kanalizasyon alt yapı temizliği çalışmaları süresince kombine kanal temizleme aracı ve kanal görüntüleme aracı çalışmalarda etkin faaliyet göstererek, arızalar hızlı bir şekilde tespit edilerek kanalizasyon alt yapı sorunlarını çözecek.