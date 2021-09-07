46 yaşındaki polis memuru korona virüse yenik düştü

Antalya’nın Kumluca ilçesinde 46 yaşındaki polis memuru, yakalandığı korona virüs yüzünden 20 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Polis memuru Ali Karakaya (46), 25 gün önce Covid-19’a yakalandı. 20 günden beri hastanede tedavi altında olan Karakaya’dan bu sabah acı haber geldi. Karakaya’nın ölümü ailesi ve meslektaşlarını yasa boğdu.