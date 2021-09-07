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46 yaşındaki polis memuru korona virüse yenik düştü
Antalya’nın Kumluca ilçesinde 46 yaşındaki polis memuru, yakalandığı korona virüs yüzünden 20 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
ANTALYA 07.09.2021, 18:07
Antalya’nın Kumluca ilçesinde 46 yaşındaki polis memuru, yakalandığı korona virüs yüzünden 20 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Polis memuru Ali Karakaya (46), 25 gün önce Covid-19’a yakalandı. 20 günden beri hastanede tedavi altında olan Karakaya’dan bu sabah acı haber geldi. Karakaya’nın ölümü ailesi ve meslektaşlarını yasa boğdu.