45 ayrı suç kaydı ile 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde 45 ayrı suç kaydı bulunan ve hakkında kesinleşmiş 12 yıl 9 ay hapis cezası bulunan zanlı, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon ile saklandığı evde yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT, Alanya 9. JASAT ve İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesinde yapılan takip sonucu yağma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak gibi çeşitli suçlardan 45 adet suç kaydı bulunan ve halen kesinleşmiş 12 yıl 9 ay hapis cezası bulunan O.Ş. isimli şahıs, düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı. Olay ile ilgili yakalanan şahıs gözaltına alındı.